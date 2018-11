Un perito ve el patrimonio de los familiares de Sito Miñanco "coherente" con los ingresos que tenían

Un perito economista aportado por una de las defensas sostuvo esta mañana en la Audiencia de Pontevedra que el patrimonio de varios familiares de José Ramón Prado Bugallo, "Sito Miñanco", es "coherente" con los ingresos que tenían. Este especialista en cuestiones fiscales y tributarias realizó un informe para la causa en el que cotejó el estudio elaborado por Hacienda (con las tasaciones hechas por encargo a la empresa Valmesa) con los "datos oficiales contables y fiscales" tanto de la exmujer de Sito Miñanco, Rosa María Pouso; como de su hija mayor, Rosa Prado; así como de la sociedad San Saturnino, alcanzando esta conclusión de que el patrimonio adquirido durante esos años no es desmesurado, como sostiene la Agencia Tributaria y el fiscal, ni tampoco detecta ningún desfase que pueda indicar un posible origen ilícito del dinero con el que se adquirió.

El perito insistió en señalar "errores" de Hacienda en su informe, como la inclusión por duplicado de una nave o de inmuebles que ni tan siquiera pertenecen a los acusados o a la inmobiliaria San Saturnino, errores estos que también reconoció la propia experta de Hacienda en el juicio y que suman en su conjunto unos 797.000 euros que, según la defensa, habría que restar de las cuentas que realiza la Fiscalía y la Agencia Tributaria. Y es que la acusación de blanqueo se basa, entre otras cuestiones, en este informe de Hacienda en el que se atribuye al patrimonio de San Saturnino y de los acusados un valor de cerca de tres millones de euros frente al 1,7 millones que recoge la contabilidad oficial tanto de la inmobiliaria como los documentos contables y fiscales de los acusados.

Ante el tribunal también declaró un perito de la empresa Valmesa, quien participó en la tasación de los inmuebles, y que ratificó el informe elaborado para la causa, aunque aseguró no recordar detalles concretos del trabajo realizado para tasar y valorar el patrimonio de los acusados y de San Saturnino.

Con estas dos declaraciones se dio por finalizada la práctica de la prueba de tal forma que el próximo viernes, con total seguridad, el juicio quedará visto para sentencia tras escuchar los informes de las partes. Al término del juicio, el abogado de Prado Bugallo, Gonzalo Boye, insistió en que a lo largo de la vista oral no ha aparecido ni un solo dato de que se haya "detectado ninguna inyección de dinero ni nada que proceda de mi cliente", por lo que rechaza la acusación de blanqueo se formula. También el letrado que defiende a la exesposa de Sito Miñanco, Rosa Pouso, insistió en que "no le parece una acusación seria" la que se formula contra los investigados ante la falta de evidencias y los errores que, a su juicio, recoge el informe de Hacienda en el que se basa su acusación.