La Diputación acoge la asamblea estatal de la Ruta de los Fenicios

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, junto al presidente de la asociación española de la Ruta de los Fenicios, inauguró hoy la exposición divulgativa sobre dicha ruta que acoge el hall del Pazo Provincial hasta el próximo 15 de diciembre. En el acto también estuvieron presentes Antonio Barone, director del itinerario cultural "Rotta dei Fenici", y Santos Héctor, diputado de Turismo, que también asistieron en el Pazo Provincial a la Asamblea Estatal de la Ruta de los Fenicios, que terminará mañana.



En el acto, Carmela Silva destacó que Pontevedra fuese el punto de partida de esta exposición que "encherá o Pazo Provincial de cultura, de patrimonio e polo tanto de sorrisos e positivismo, recordando a grandeza da historia da humanidade". También subrayó que "valoramos moito acoller a mostra porque con ela aprendemos máis acerca do noso patrimonio, explicando que é fundamental que sigamos relacionándonos as diferentes culturas, pois é a pluralidade a que nos fai grandes". Silva apuntó que "durante demasiado tempo o Atlántico foi un descoñecido desde o punto de vista cultural, pois só o Mediterráneo tiña recoñecemento" y que "grazas aos traballos de arqueoloxía puidemos estudar e analizar a verdade do noso patrimonio, cunha cultura propia que relacionábase coas diferentes culturas do Mediterráneo e demostrar que os fenicios deixaron a súa pegada nas Rías Baixas, o cal queremos poñer en valor".

Arturo Ruiz, presidente de la asociación española Ruta de los Fenicios, explicó que "esta exposición va a permitir que se divulgue el patrimonio común que une a los socios de la Ruta de los Fenicios". Sobre Pontevedra, Ruiz reconoció que "cuando esta provincia pidió la entrada en la Ruta de los Fenicios fui rápidamente a buscar el motivo y realmente me hizo ver que la huella de los Fenicios va mucho más allá del Mediterráneo".

Por su parte, Antonio Barone, director del itinerario cultural "Rotta dei Fenici", señaló que "el turismo cultural es cada día más importante y por eso me congratula ver cómo está creciendo esta red de la Ruta de los Fenicios y poder comprobarlo aquí en Pontevedra.



La exposición está formada por un total de 13 estructuras y consiste en una muestra explicativa e introductoria con la finalidad de acercar a la población este itinerario cultural europeo tan complejo y con tantas potencialidades desde el punto de vista cultural y turístico. En los paneles que conforman la exposición se podrá observar un mapa indicativo de la ruta e interesantes imágenes de puntos de interés en el destino de cada socio. En la muestra están representadas, además de las Rías Baixas, Empúries, Palma, Eivissa, Castellón, Sagunto, Guardamar del Segura, Cartagena, Mazarrón, Galera, la Universidad de Jaén, Cuevas del Almanzora, Linares, Mengíbar, la Diputación de Jaén, Melilla, Baena, Chiclana y Cádiz.