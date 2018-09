Areeiro pide "precaución" con la velutina durante la vendimia

Por otra parte, aseguran que las lluvias registradas durante las tormentas entre los días 2 y 5, aunque en general escasas, resultaron favorables desde el punto de vista de la calidad de la uva, al tiempo que ayudaron a lavar los depósitos de los fitosanitarios aplicados más recientemente. Ante la inminencia de la vendimia, que incluso en algunas fincas de las comarcas más adelantadas ya puede comenzar estos días, los viticultores están preparando sus fincas desbrozando la hierba, eliminando los brotes sobresalientes y deshojando nuevamente. Ante la realización de este tipo de trabajos, desde Areeiro aseguran que están observando deshojas demasiado intensas en algunas parcelas.



En cuanto a las patologías, desde Areeiro indican no se espera que estas lluvias tengan un gran incidente en la vendimia. En el caso delen las plantas testigo, en las fincas que llevan más tiempo sin tratamientos, y alguna también en las partes altas de las parras que tuvieron un exceso de vegetación y la donde no llegaron los fungicidas. Sin embargo, y atendiendo a las previsiones meteorológicas -con ausencia de precipitaciones y con tiempo seco y vientos sobre todo del norte o del este-, consideran que no tendrán ningún incidente.

Con estas previsiones de tiempo seco tampoco esperan que el patógeno de la "botrite" genere problemas. En todo caso, los técnicos recuerdan que hay en el mercado fungicidas biológicos autorizados que podrían ser empleados de ser necesario.