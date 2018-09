El PP denuncia el "abandono" que sufre el lugar de A Armada por el Concello

El PP de Poio volverá a demandar en la comisión de Urbanismo por el acondicionamiento de la carretera de A Armada, después de que a principios de agosto la concejala Rocío Cochón trasladara a la misma comisión las denuncias de los vecinos sobre el estado del camino y solicitara una actuación urgente para garantizar la seguridad de usuarios y vecinos de una zona "abandonada por el gobierno de Luciano Sobral".

Cochón visitó esta zona de Combarro, acompañada de los vecinos, y comprobó in situ el estado de esta arteria de titularidad municipal que conecta a los residentes en A Armada con el resto del municipio, y que "representa un peligro real para todos los usuarios, vecinos y conductores". Los vecinos ya denunciaron esta situación en numerosas ocasiones, así como otros problemas con los accesos, "que hacen imposible, por ejemplo, el paso de una ambulancia medicalizada".

Según explicaron los vecinos, el firme del vial está muy deteriorado por la acción de la gran cantidad de agua que corre monte abajo cada vez que hay precipitaciones. Como resultado, el asfalto fue cediendo en una zona en la que hay un terraplén de varios metros sin ninguna barrera: "Un auténtico peligro para los vecinos y para los usuarios de cualquier vehículo que utilice esta carretera, ya que podría ceder y caer al vacío", expone el PP.

Además, la erosión del camino "también corre el riesgo de dejar aislados a los vecinos de este núcleo, que actualmente ya no pueden recibir la visita de algunos vehículos de emergencia", por lo que urge actuar antes de que la llegada de la próxima temporada de lluvia deteriore la carretera aún más y aumente el peligro.

Actuación

El PP indica que el estado de la zona hace necesaria una triple actuación, que incluiría la ampliación de la canalización del agua que baja del monte, "pero especialmente y con prioridad, urge reparar y reforzar el firme del vial y, como piden los vecinos, instalar algún tipo de barrera para evitar una caída accidental ladera abajo".

Cochón explicó que, un mes después de elevar el asunto a comisión "aun no se acercó por allí ningún operario del Concello", por lo que pide a BNG y PSOE "que no deje en el olvido una zona abandonada por el gobierno de Luciano Sobral", con varias actuaciones pendientes, como el acondicionamiento, largamente demandado, del "camino do Roque" que uniría el núcleo con la zona del Vilar, proporcionando así un acceso alternativo, una actuación ya fue demandada por vecinos y por el propio Partido Popular en varias ocasiones.

Asimismo, Cochón lamentó la situación de abandono de este núcleo, en el que los vecinos denuncian accesos precarios, falta de iluminación y ausencia de servicios básicos como el saneamiento y el agua de la traída, "un abandono que, lamentablemente, sienten muchos otros vecinos de Poio, y recalcó el compromiso del PP de seguir visitando, preocupándose y defendiendo a todos los vecinos del Concello".