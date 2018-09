Cuestiona la propuesta del BNG sobre el traslado de Elnosa

El vicepresidente de la Xunta se pronunció también sobrela propuesta del BNG de traslado de Elnosa. "Sempre creímos que cumplindo as esixencias ambientais que lle marcaba a Xunta, que non eran sinxelas, Galicia non podía perder ese emprego de calidad. Seguimos pensando exactamente o mesmo".

En este sentido Rueda se mostró muy escéptico con la propuesta nacionalista, poniendo en cuestión la viabilidad de un posible traslado y preguntándose cómo y quién lo asumiría.