Excarcelan a una mujer cuyo coche volcó tras colisionar contra otros dos en Lérez

Una mujer tuvo que ser liberada esta madrugada del interior de su vehículo por parte de los bomberos de Pontevedra tras sufrir un accidente de tráfico con vuelco del turismo que conducía en la calle Médico Ballina, en Lérez.

El siniestro se produjo sobre las seis menos cuarto de la madrugada de ayer. La mujer, que viajaba sola en el turismo, perdió el control del mismo y se salió por el margen izquierdo de la calzada golpeando dos vehículos que se hallaban estacionados en el lugar. Posteriormente el coche se fue hacia la derecha y acabó semivolcando. Un particular solicitó ayuda a la central del 112 de Galicia que enviaron a la zona personal sanitario y a los bomberos de Pontevedra. A su llegada comprobaron que, aunque la mujer no presentaba aparentemente heridas graves, no podía salir del vehículo en el que estaba atrapada. Fue necesario excarcelar y retirar una de las puertas y parte del techo del turismo un Renault Clío.