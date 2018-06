La comunidad educativa valora las jornadas de formación para familias

El Grupo de Traballo sobre Calidade Educativa se reunió para hacer balance de la primera acción formativa organizada conjuntamente por el Centro de Formación y Recursos (CFR) de Pontevedra, el Concello, las ANPAs y los centros educativos. Y los resultados han sido alentadores cumpliendo e incluso superando las expectativas iniciales. Así pues, han sido 146 los padres y madres inscritos cubriéndose, para los talleres, todas las plazas existentes.

El resultado de los cuestionarios de evaluación cubiertos por las familias muestra una valoración muy positiva con una media de 4,79 puntos sobre 5. Los aspectos evaluados fueron la claridad expositiva de los diferentes ponentes, la capacidad para propiciar la reflexión, las soluciones y propuestas hechas y el grado de cumplimiento con las expectativas que tenían los padres. En cuanto a los aspectos organizativos también se valoran muy positivamente el lugar de realización, el día y horario y la facilidad para poder asistir gracias al servicio de ludoteca. Por otra parte, en esas valoraciones se deja ver necesidad de cambiar la estructura organizativa de las jornadas de manera que los talleres no sean simultáneos para poder asistir a todos ellos.

"Estas primeiras xornadas deixaron moi do sabor de boca xa que as familias demandan a súa continuidade no próximo curso, punto no que coincidimos totalmente no Grupo de Calidade", apuntó Paz Lago, concejala de Educación. Tanto es así que, en la reunión mantenida, ya se estuvo pensando y valorando la posible temática de las futuras jornadas para perfilar al inicio del próximo curso.

"En nome da comunidade educativa quero agradecer ao CFR que elixira e apostara por Sanxenxo para levar a cabo estas xornadas experimentais xa que é unha nova liña formativa que dende o Centro de Formación se quere emprender e apostamos por manter a colaboración entre institucións para darlle continuidade.".

El CFR de Pontevedra tiene como objetivo la organización de actividades de formación que impliquen una mejora de la calidad educativa en los centros do su ámbito territorial, potenciando actividades tales como cursos, proyectos de formación en centros, grupos de trabajo o seminarios permanentes.