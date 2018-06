El Concello trabaja en un proyecto de mejora integral del paseo de Xiorto

El paseo marítimo de Raxó no se quedará a medias. La Xunta de Galicia tiene comprometida y planificada desde principios de esta década una actuación en la primera parte del paso peatonal en primera línea de playa hasta el puerto de la parroquia. Y ahora, el Concello de Poio trabaja en completar este plan, todavía sin fecha de ejecución, con una actuación propia desde el espigón hasta el linde con A Granxa.

El proyecto todavía está en fase de gestación, pero es algo ya previsto por el gobierno municipal, como comenta a FARO el portavoz del PSOE, Gregorio Agís. "Estamos empezando a trabajar en la redacción de esta iniciativa. Comenzamos con informes de levantamiento de la zona", expresa el edil de Urbanismo.

Agís señala que la idea del ejecutivo local pasa por actuar exclusivamente en el término municipal. Sin embargo, tendrán que hablar con Sanxenxo "para ofrecer una continuidad estética", ya que el final del paseo, en Pedra Alta, éste se divide entre Poio y el municipio sanxenxino. "Hay una buena disposición al diálogo entre ambos por temas que hemos tratado últimamente. No habrá problema", afirma Agís.

El proyecto que Poio tiene en mente pasa por ejecutar una mejora integral del paseo. "Se tratará de una actuación que mejore la seguridad vial, pero también incida en la estética de la zona, muy deteriorada", profundiza el concejal socialista.

En este sentido, Agís recalca la necesidad de modificar la barandilla, "que tiene que ser parcheada cada poco con pequeñas reparaciones" y también el pavimento, irregular muy desgastado. Además, se pretende proceder a instalar una nueva iluminación y a cambiar los servicios soterrados, ya antiguos.

En esta zona no existe un problema de consolidación del muro, por lo que no habrá que actuar inadiendo la playa mínimamente, como sí está previsto en el tramo inicial de Raxó hasta el espigón. "No contemplamos entrar en la playa, ni mucho menos", destaca el concejal.

Pese a ello, en algunas zonas como Pedras Altas (donde comienza la última playa y está instalado el parque infantil) la idea es anchear algo el paso a través de fórmulas todavía por estudiar.

La idea del Concello es iniciar una ronda de consultas con los vecinos y hosteleros de la zona tras este verano para comenzar a plantearles el proyecto y buscar un consenso necesario para ejecutar una obra que reformule el espacio a pie de playa de la parroquia de Raxó.