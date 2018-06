Moreira: "No se veía conveniente que siguiera yo y hacía falta una renovación" en el PP local

"Ni yo veía conveniente seguir y el partido tampoco lo veía conveniente". "Ya lo barruntaba desde hace tiempo" y ayer dio el paso oficialmente. Jacobo Moreira abandonará a finales de este mes la presidencia local del PP, que ocupaba desde 2014, y su cargo como concejal y portavoz en la oposición. No volverá a ser el candidato popular en unas elecciones municipales, puesto para el que se postula su compañero de grupo Rafael Domínguez, número tres de la lista del propio Moreira en 2015, cuando el PP se quedó con solo siete ediles.

Desde hacía meses era público que el partido buscaba otro cabeza cartel y se barajaron diversos nombres, en especial el de José Benito Suárez Costa, responsable del Puerto y marido de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, si bien finalmente parece ser Domínguez el elegido.

Pero ese sucesión de posibles sustitutos, en medio del silencio global de todo el partido, tampoco es la razón esgrimida ayer por Moreira para decir adiós: "Siempre he estado, estoy y estaré a disposición del partido y hacía falta una renovación" en la agrupación local "para poder crecer y es algo que hacemos con total normalidad, porque aquí se está de paso. Siembre que hemos renovado, hemos mejorado".

Pone así punto final a catorce años en la corporación municipal. De 2007 a 2012 formó parte del equipo de Telmo Martín, al que sustituyó ese año como portavoz municipal del grupo (al abandonar Martín el Concello pontevedrés) y en 2015 encabezó la candidatura, al frente de la que ya no repetirá en 2019. A partir de ahora se centrará en su escaño en el Parlamento gallego, donde aspira a continuar en el futuro, si bien insistió en su máxima política: "en coordinación con el partido".

Reconoció ayer que no lograr la Alcaldía (que es esquiva para el PP desde hace casi veinte años) es "una espina que tengo clavada", pero "agradezco al partido esta oportunidad". Aún así sostiene que el PP "va a la por la Alcaldía en las próximas elecciones municipales y este es el camino", sentenció Jacobo Moreira, a través de Rafael Domínguez, que anunció su candidatura el pasado sábado, Entonces dijo que "había cosas que se podían hacer, proyectos nuevos que nunca se emprendían" y cuestiones "que se podían mejorar", pero también subrayó que estas palabras no debían interpretarse como una enmienda a la labor realizada por Moreira, durante estos cuatro años en la oposición municipal.

De hecho, el propio aludido quiso dejar claro ayer una vez más que su marcha "es una decisión consensuada con el partido" y recordó que "asumí la presidencia local en el año 2014, en una etapa difícil, con muchas cosas por hacer y con una serie de proyectos encaminados a revitalizar la formación, un proyecto integrador, pero también marcado por la renovación y con el propósito de hablar menos, escuchar más y estar cerca de los vecinos de Pontevedra". Sostiene que "creo que dejo un partido mejor del que lo encontré".

En su comparecencia de ayer el aún presidente local reiteró su "agradecimiento al partido por la oportunidad que me brindaron teniendo el honor de ser el presidente del Partido Popular de mi ciudad".

Así, "comenzando por los afiliados que me dieron su aval y que me votaron", también recordó "a todos los que, con muchos años de experiencia a sus espaldas y siendo militantes históricos, me ofrecieron su apoyo; a los miembros de la junta local y del comité ejecutivo; a mis compañeros del grupo municipal; a mi antecesor, Telmo Martín; al actual presidente provincial, Alfonso Rueda, y al anterior Rafael Louzán; al presidente del PPdeG Alberto Núñez Feijóo y al presidente Mariano Rajoy, y especialmente a Ana Pastor por su apoyo constante".