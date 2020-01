La Policía localiza a la adolescente desaparecida tras la Cabalgata y la entrega a sus padres

La adolescente de 16 años desaparecida en Ourense tras la cabalgata de Reyes del pasado domingo fue localizada ayer por la Policía Local y entregada a sus padres. La comisaría de Policía Nacional anticipaba a primera hora de la tarde que aunque la joven permanecía en paradero desconocido se había recibido "información veraz" a través de un amigo de que se encontraba bien. La Policía Local precisó después que una patrulla de municipales la encontró a las 15.25 horas cerca del campo de fútbol de Rairo. "Al ver a los agentes trata de huir, siendo alcanzada por la patrulla. Se encontraba sola, en aparente buen estado".

La familia dio la voz de alarma después de que la menor no se reuniese con ellos tras el desfile, como habían acordado para regresar a casa. Aunque la chica ya se había ausentado en una ocasión anterior, en este caso tanto los padres como la hermana descartaban una marcha voluntaria, ya que los había llamado para decir que se dirigía hacia el coche y no volvieron a saber de ella. También se había preguntado a sus amigos y explicaban que la adolescente había dejado el grupo para regresar con la familia. La comisaría catalogó el caso desde el inicio como "no inquietante".