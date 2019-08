Renovación tecnológica: autobuses híbridos o eléctricos, con wifi y aplicaciones móviles informativas

La adaptación del servicio de transporte público a las necesidades de la ciudadanía es uno de los deberes que se proponen desde el grupo de gobierno. Establecen tres pilares básicos como son la modernización de la flota en cuanto al servicio de información, la implantación de un servicio de red wifi en cada autobús y el compromiso con el medio ambiente con instauración de vehículos híbridos o eléctricos.

Miguel Caride, concejal de Transporte del Concello de Ourense, explica que "debemos ir incorporando autobuses no contaminantes. Buscamos un desarrollo en la eficiencia energética y, aunque no tenemos un problema de contaminación según el 'Móvete por Ourense', no queremos aumentar el porcentaje de contaminación de la ciudad. Y de esta forma, podemos bajar esos índices".

Desde el grupo de gobierno, quieren "que sea un servicio sostenible en el tiempo. Tenemos que apostar por el futuro y dar ejemplo. Sabemos que se puede organizar un servicio de transporte desde el punto de vista energético y desde el punto de vista contaminante con mínimas emisiones o ningunas". Una de las últimas aportaciones tecnológicas que se han confeccionado para este servicio fueron los paneles informativos digitales donde se especifica la línea del autobús y el tiempo que tarda a la parada. Miguel Caride propone crear la creación nuevos paneles informativos dentro de los autobuses y renovar esa funcionalidad para que los usuarios conozcan cuando queda para la próxima parada: "Es indispensable"

"Es una cuestión esencial fortalecer los servicios dentro del autobús. Es decir todos los vehículos tienen que tener conexión wifi , eso es esencial. Además deberíamos instalar aplicaciones informáticas para dar a conocer todos estos servicios de forma digital e incluso para la adquisición de billetes o abonos a través de un sistema electrónico", explica Miguel Caride. Otra de las últimas aportaciones tecnológicas que mejoraba el sistema de espera es el envío de un mensaje de texto. El usuario enviaba un mensaje de texto y la compañía en su respuesta detallaba la hora exacta o cuánto tiempo tardaba el bus en llegar a la parada. Una prestación que suena a siglo pasado y que se ha quedado anticuada. El grupo de gobierno ha tenido diferentes reuniones con programadores de aplicaciones, según confirma el concejal de Transporte, para tratar de establecer un sistema adaptado a las nuevas tecnologías como el móvil o la tableta para que desde una aplicación se sepa de forma exacta el tiempo que tarda el autobús en llegar a la parada".

En el pliego de contratación están incluidas "las últimas tecnologías, sobre todo en materia de información donde están estipuladas el cálculo de rutas, por ejemplo, y sistemas adecuados a la era en la que vivimos".

"Tenemos que analizar la forma en la que podemos instalar diferentes medios para facilitar el pago, desde alguna aplicación del teléfono móvil o con la tarjeta, ya que actualmente no está contemplado este método", argumenta Caride.

El reglamento de transporte urbano que el grupo de gobierno tiene redactado "no especifica de forma concreta los tipos de tecnología a implantar, porque son una serie de normas que queremos que sean sostenibles en el tiempo".

El gobierno municipal espera que durante el primer trimestre del 2020 el nuevo servicio de transporte urbano esté funcionando.