Ribadavia ayuda al comercio local con 5.000 euros para actividades

El Concello de Ribadavia y Establecementos Asociados do Ribeiro, EAR, firmaron ayer un convenio de colaboración por 5.000 euros para el desarrollo de actividades de promoción del comercio local. Y es que los presupuestos anuales dispone de una partida económica para entidades sin ánimo de lucro, y como el actual sigue prorrogado y vigente, el Concello optó por mantener la colaboración con esta asociación. En estas últimas fechas, sobre todo a raíz de la actividad de este fin de semana, la I Mostra do Comercio do Ribeiro.