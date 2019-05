Con el fin de semana a la vuelta de la esquina, ¿a quién no le apetece pasar un buen rato en una terraza? Pues en Ourense, hasta las abejas deciden que no hay mejor plan que eso. Poco antes de las 14:20h de hoy un importante enjambre de abejas sorprendía a los viandantes en pleno centro de la ciudad. Los insectos escogieron una silla de una terraza en la calle del Paseo dejando una llamativa imagen que no pasaba en absoluto inadvertida.

Ante la situación, se dio aviso al Seprona para que procediesen a la retirada del enjambre y también acudieron a la zona una par de patrullas de la Policía Local.

Las abejas no picaron a ninguno viandantes, pese a que algunos tentaban a la suerte. Como la curiosidad a veces puede más que la prudencia, muchos se acercaban a capturar con sus cámaras la inusual imagen.