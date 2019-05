DO quiere "poner en marcha" la ciudad con un programa para los vecinos

Con el objetivo de "poner en marcha Ourense" después de "la parálisis" de los últimos cuatro años, Democracia Ourensana, con su candidato Gonzalo Pérez Jácome, al frente daba a conocer ayer, junto a miembros de la candidatura, un primer avance de lo que será el programa electoral que presentarán, y que como asegura "está pensado para los ciudadanos". Eso sí, muchas de las propuestas ya formaban parte del ideario con el que concurrió hace cuatro años y consiguió ocho concejales.

Así, forman parte del eje de actuación que llevarán a cabo, al estar convencido de que "estamos rozando la mayoría absoluta, y si no seremos la fuerza más votada", la creación de inteligencia artificial, de la que muchos se rieron", y de nuevo aparece la construcción de un parque acuático, que contará con una zona termal, lo que permitirá su apertura durante todo el año. " En esa línea, y frente al "bluff de propaganda" que dice realizó el gobierno del PP en materia termal, las actuaciones que propone pasan por dotar de infraestructuras, así como "rescatar" las dos concesiones, tanto la de A Chavasqueira como la de Outariz.

También presenta Jácome la creación de una brigada permanente para "adecentar" la ciudad, y de esa forma evitar la "situación deplorable" en la que se encuentra, de la que responsabiliza al gobierno popular y sus "colaboradores necesarios, PSOE y OUeC por no apoyar una moción de censura".

La transformación del comercio, que debe ir mas allá de la bajada de impuestos, y apoyar esa transformación tecnológica. Ademas de actuaciones en los barios, con la construcción de escaleras mecánicas para favorecer la movilidad.

Y siguiendo la línea de bajada de impuestos, Jácome vuelve a llevar la del 40% del impuesto de vehículos, además de mantener la del 20% del IBI "que conseguimos arrancar al PP". Todo ello con el compromiso de aprobar un nuevo PXOM "libre de pelotazos", y que debe ser "mejor que el que tenemos, de 1986, y no peor", que llevará consigo acciones para revitalizar el casco histórico de la ciudad.

En cuanto a los futuros pactos, de no tener mayoría absoluta, Jácome fue directo: "Con quién sea para salvar Ourense", y aunque dijo no tener "líneas rojas", reconocía que la única es que "Jesús Vázquez no puede ser alcalde, ni Manuel Baltar presidente de la Diputación", por lo que se convierte en una condición determinante para alcanzar un acuerdo con el PP. Para dejar claro que "sabemos llegar a acuerdos, como sucedió con la baja del IBI, otra ocas es lo que tenemos enfrente".