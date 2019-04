El Concello afirma que la demora del transporte metropolitano es por la concesión de las líneas

La implantación del transporte metropolitano en la comarca de Ourense sigue en fase de espera después de más de veinte años que se iniciase el proceso para dar un impulso a la movilidad y que afecta en una primera fase a los concellos de Amoeiro, Barbadás, Coles, Pereiro de Aguiar, Punxín, San Cibrao das Viñas, Toén y el de la capital.

Después de sucesivos anuncios fallidos para su puesta en funcionamiento, la justificación de la nueva demora es la licitación de la concesión de las líneas que debe realizar la Xunta, un proceso que está en marcha, como así lo indica a FARO el nuevo concejal de Transportes y Movilidad, Miguel Prado, sin poder concretar cuándo se producirá.

Lo que tiene claro es que no será en el presente mandato, al que le queda menos de un mes, ya que las elecciones municipales se celebrarán el próximo 26 de mayo. Pero reconoce que esa licitación de las líneas de autobuses se formalizará antes que el proceso de adjudicación del servicio de transporte urbano de la ciudad, que se encuentra en precario desde hace cuatro años, aunque explica que el pliego de condiciones técnicas y administrativas por el que se regirá el concurso ya se encuentra en el Servicio de Contratación.

Sobre esta cuestión, Prado advierte sobre los problemas que hubo para la elaboración el pliego, lo que llevó consigo que se acumulase ese importante retraso, aunque eso no impediría que se hubiese puesto en marcha el transporte metropolitano, del que se espera se puedan beneficiar una población de alrededor de 140.000 personas de los concellos que en la primera fase pasarán a formar parte del mismo.

Uno de esos problemas está directamente vinculado con la implantación del billete único, debido a que es una cuestión que se debe plasmar en el pliego para la nueva adjudicación, y que deberá asumir la nueva empresa concesionaria del servicio, con el nuevo proceso que pretende implantar la Xunta, para dar servicio a los usuarios que llegan de los concellos limítrofes.

Intercambiadores

En cuanto a los problemas que por parte del concello se plantearon, desde su inicio, para la implantación del transporte metropolitano, que se centraba en la penetración de más autobuses en la ciudad con paradas que tiene fijadas el transporte urbano, el edil de Movilidad explica que están solucionados.

Así, y tal y como señalaban los informes de la Policía Local, desaconsejando la entrada de esos buses en la zona urbana, para evitar el "colapso", sobre todo de las principales arterias, la solución pasa por los intercambiadores que se ubicarán en varias entradas de la ciudad, como acontece con la zona de las Lagunas.

Será en esas ubicaciones donde los buses de las diferentes líneas que se encuentran ahora en licitación por parte de la Xunta, donde llegarán los viajeros que podrán utilizar el transporte urbano con la puesta en funcionamiento del billete único, que contará con una importante subvención por parte el Gobierno gallego.

De esa forma se pretende cerrar la polémica suscitada y en la que se insistía por parte de la Dirección Xeral de Transportes, que pretendía que todos esos autobuses que llegaban desde diferentes concellos limítrofes entrasen en la ciudad y realizasen paradas en determinados puntos concretos.

En cuanto a la firma del convenio planteado por la Xunta para la puesta en funcionamiento del transporte metropolitano, y que ya fue rubricado por el resto de concellos en acuerdos plenarios, Miguel Prado entiende que "no existe ningún problema", aunque advierte que "no se podrá firmar hasta que no finalice la licitación de las líneas", y reitera que "se hará antes de que el concello adjudique el servicio del transporte urbano".

En relación a las críticas vertidas por parte de otros concellos, que responsabilizan de esta situación de "bloqueo" del transporte metropolitano al concello de la capital y, en concreto, al actual gobierno popular de no ser capaz de resolverlo en cuatro años, como hizo el teniente de alcalde de Pereiro de Aguiar y diputado provincial del PP, Manuel Doval, el edil de Movilidad evita entrar en polémicas, aunque hace referencia a la "complejidad" del proceso que se tuvo que seguir.

Así, Prado señala que "en el algo más de medio mes que llevo en el cargo [sustituyó a José Araújo como concejal y responsable de esa área después de su dimisión], el compromiso era el de avanzar, tanto en lo que se refiere a la adjudicación del transporte urbano como en lo relacionado con el metropolitanos, y añadir que "en eso estamos".