Critican que los vecinos deberán pagar 274.000 euros del IBI en 2019 por negligencia del PSOE

Con gran malestar se marcharon ayer los grupos de la oposición del pleno del Concello de O Carballiño, reprochando al grupo de gobierno que en 2019 los vecinos no podrán librarse de pagar 274.000 euros de la tasa del IBI, lo que atribuyen a su "negligencia" y "desidia".

El PP pidió que el punto de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora del IBI y las alegaciones presentadas por este partido político quedaran sobre la mesa por considerar que la presencia del Interventor era necesaria para dar respuesta a varias dudas. Así también lo consideró AV-Son y fue aceptado por el alcalde.

Por su parte, el BNG se levantó y abandonó el pleno reprochando al grupo de gobierno la "falta de profesionalidad" y de organización al convocar un pleno.

El alcalde atribuyó la negligencia al interventor pero el BNG preguntó a la secretaria y "me dice que no", apunta Chema Ferreiro quien critica que había una moción presentada en octubre sobre la rebaja del IBI y que por desidia no se aprobó en ese pleno. Exige orden al grupo de gobierno y apunta que "hay un brutal enfrentamiento dentro del PSOE que están pagando los vecinos", y que motiva "todo este descontrol". Señala que esta situación "nos obligará tomar medidas excepcionales ya que en la política no se puede dar esa sensación de amateur", y dice que si el pleno de ayer se celebrara hace 15 días sí daba tiempo para aprobar esa moción ya que necesita un mes de exposición pública.

Por su parte, el PP explica que su petición de dejar para otro pleno esta asunto es "para darnos un plazo y orientar esta aprobación de las alegaciones para que se pueda rebajar el IBI en 2019". Recuerda que en septiembre cuando se aprobaron provisionalmente las ordenanzas fiscales para 2019, "se nos dijo que vía alegación alegáramos por el IBI, pero luego Intervención nos dijo que no podía ser y que debió haberse propuesto en el expediente inicial cosa que no hizo el grupo de gobierno".

Por ello se pierde la posibilidad de la rebaja en 2019, no obstante, el PP cree que es posible meter esa alegación ya que la del ICIO si se aceptó y por ello "lo queremos pelear hasta el ultimo momento".

Por otra parte, el PP y PSOE no apoyaron la moción de AV-Son pidiendo la retirada de la retribución parcial, de 7.200 euros brutos, al edil de Cultura Diego Fernández, por no hacer bien su trabajo. Le reprocha las carencias aún pendientes en la Casa da Cultura, la falta de personal profesional en la biblioteca, entre otras cuestiones. Aquí el PP indicó que no estaba del todo claro que estas carencias fueran exclusivamente por su falta de gestión, y que retirar un salario no hace más competente o incompetente a una persona, proponiendo la colaboración transversal de todos las concejalías.