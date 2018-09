Boborás recibe una pértiga y dos trajes para luchar contra la avispa velutina

El Concello de Boborás recibió ayer dos equipos de protección individual y una pértiga para la lucha contra la avispa velutina. Es un material cedido por la Consellería de Medio Rural tras adherirse como ayuntamiento colaborador al Plan de vigilancia y control que puso en marcha el gobierno autonómico y que ya lo integran 116 municipios.

Fue la delegada territorial de la Xunta en Ourense, Marisol Díaz, la que hizo entrega de este equipo para la retirada de los nidos de este insecto invasor, que no es más peligroso que la avispa autóctona, por lo que la Xunta pide no crear una alarma social innecesaria. En el caso de localizar un nido recomienda no acercarse a él y llamar al teléfono gratuito 012 para que os especialistas puedan actuar.

Solo la provincia ourensana cuenta con 25 concellos adheridos a este Plan, siendo Allariz, Baños de Molgas, Barbadás, O Carballiño, Castrelo de Miño, Coles, Cortegada, Chandrexa de Queixa, O Irixo, Maceda, Manzaneda, Nogueira de Ramuín, Oímbra, Parada de Sil, A Peroxa, Pobra de Trives, Rairiz de Veiga, Riós, A Rúa, San Cristobo de Cea, Sandiás, Toén, Vilariño de Conso y Xinzo.

También participan en las labores de retirada los GES que en Ourense están adscritos a los concellos de Avión, O Barco, Castro Caldelas, Celanova, A Gudiña, Laza, Lobios, Muíños, Pereiro de Aguiar y Ribadavia, así como personal de las consellerías de Medio Ambiente y Medio Rural.

Desde 2016 Medio Rural y la Axencia Galega de Emerxencias distribuyeron a todos ellos un total de 512 equipos de protección individual y 156 pértigas. Además, Medio Rural distribuyó a los apicultores 13.267 trampas con dosis de líquido atrayente, y a mayores 5.404 botes de líquido atrayente de 500 ml de una marca comercial, y 40.782 mono dosis de otra marca comercial.

La teniente alcalde de Boborás, Patricia Torres, apunta que debido a la dificultad para acceder a lo nidos en altura, la lista de espera, y el aumento de casos, se sumaron a este plan.