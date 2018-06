El teatro se adueña esta semana de Verín y Barbadás

La Biblioteca Pública Municipal de Verín ofrece hoy, a las 18.00 horas, la representación de la obra "Scooby-Doo y el misterio de la costurera". Noelia Gallego Campos, estudiante de 4º da E.S.O., fue la encargada de guionizar la obra readaptando a los personajes de la mítica serie televisiva un argumento que tenía escrito hace un año.

Los cinco protagonistas de la serie original, deciden investigar la desaparición de María Silva Lousada, una vecina de Verín que es raptada por un misterioso monstruo de colore.

Ya en la localidad de Barbadás, se estrena el viernes, a las 19.30, la obra "As damas non queren ser boas", a cargo de los alumnos infantiles de la Escola Municipal de Teatro e do Teatro Experimental de Barbadás, en el auditorio de la Casa da Cultura.