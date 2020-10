Mancomunidad y Fecimo ponen en marcha 10 formaciones de venta online para los negocios

La alcaldesa de Moaña como presidenta de la Mancomunidad de Concellos de O Morrazo, Leticia Santos, presentó en el salón de plenos la estrategia de reactivación económica que la entidad supramunicipal realiza en colaboración con la Federación de comerciantes (Fecimo) en lo que respecta a la primera fase, que es la formación online para la mejora de la digitalización de los negocios de los tres concellos de Bueu, Cangas y Moaña y hacerse fuertes en este campo tras la experiencia ocurrida con el confinamiento por la pandemia del covid-19. En el acto estuvieron presentes las concejalas de Promoción Económica de Cangas y Bueu, Silvia Carballo y Sagrario Martínez, respectivamente; el gerente de Fecimo, RodrigoPastoriza; y Alex Juncal, del establecimiento de menaje y formación en hostelería de Moaña "El Siete", que cederá su plataforma online para los cursos, que serán telemáticos e impartidos por Javier Rocamora, consultor y formador especialista en marketing online.

Esta primera acción formativa consta de 10 actividades o clases, que se van a desarrollar desde el 13 de octubre al 15 de diciembre, y que tienen como objetivo desarrollar habilidades para la venta online en caso de un eventual cofinamiento. Aunque, cada clase tiene su fecha concreta de celebración en directo, quedarán grabadas para que se puedan visibilizar en cualquier momento. Se trata de clases accesibles para todo tipo de comerciante,s ya sea experto en la materia o nuevo totalmente.

El programa comienza con la actividad "¿Cómo vender e facer que me atopen os potenciais clientes?" en la que se informará de los sistemas de comercio electrónico. Serán dos horas el 13 de octubre. La siguiente, el día 20 de octubre se titula "WhatsApp Business como ferramenta de comunicación co cliente e escaparate do catálogo online". El día 27 se ofrecerá "Transformación de Facebook e Instagram en canles de venta" y el 3 de noviembre "Plataformas de pagamento online, custe e formas de uso". El día 9 se abordarán "Solucións On-Line para o teletraballo en servicios profesionais (educación, clínicas, entrenamento, asesorías...) y el día 10 de noviembre "Loxística de envíos e ferramentas de seguemento e control". El 16 y 17 de noviembre se abordará la "Visión xeral e recomendación para o desenvolvemento de tenda online"; el 24 hay otra actividad titulada "Atraer novos clientes coa publicidade online (Facebook e Google Ads)". Ya en diciembre habrá otra el día 1 sobre "Estratexia de presencia On-Line e posicionamento en Google (SEO)" y el 14 y 15 "Interacción cos posibles clientes. Presencia nas redes sociais".

Leticia Santos hizo un resumen de cómo se llegó a esta estrategia, que comenzó en el confinamiento con reuniones con las entidades empresariales de los tres concellos de las que salieron unas propuestas lideradas por Fecimo para desarrollar. La Mancomunidad decidió readaptar los presupuestos de 2020 para dar encaje a la financiación de este plan, como a otras necesidades como la reducción de la tasa de basura, dijo la regidora. A esta estrategia, la Mancomunidad destina 46.000 euros. Desde siempre se entendió, dice, que la Mancomunidad tenía que implicarse en la reactivación económica de la comarca, dentro de sus recursos. "El coronavirus nos ha obligado a hacer en un año lo que antes era en quince", insistió la presidenta para destacar la importancia de la digitalización al tiempo que animó a la participación de los comerciantes para que aprovechen esta acción, que es gratuita y abierta a todos los negocios, sean socios o no de Fecimo. Ya hay 40 inscritos.

Rodrigo Pastoriza destaca la especial sensibilidad de la Mancomunidad, ya que es la primera vez que dedica esfuerzos a este tipo de cuestiones. Con respecto al proyecto, dice que se consensuó con otras asociaciones y se elaboró con profesionales como Rubén Bastón, que ayudó en el diseño de la estrategia en donde se constató que había una necesidad de formación, por eso es la primera etapa de la estrategia. Añade que está pensado para que una empresa en un eventual caso de confinamiento pueda seguir vendiendo o desarrollar su negocio sin contacto físico. "La pandemia nos enseñó que no estábamos preparados para eso".