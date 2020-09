Bueu celebra hoy una "freguifesta" en Banda do Río para festejar Santa Ifigenia

Las medidas sanitarias impuestas debido a la pandemia de la Covid-19 impiden que este año los vecinos de Bueu puedan celebrar la festividad de Santa Ifigenia como suele ser habitual. Aún así, la Concellería de Cultura ha incluido esta popular celebración dentro de su programa de "freguifestas", lo que permitirá mantener la tradición con un formato más reducido y observando todas las normas de seguridad.

El programa se abre a las 12.00 horas con un concierto en el astillero de Banda do Río, con la actuación de Sabela King & The Heartbreakers. Este evento forma parte del ciclo Acervos Sonoros que patrocina la Xunta de Galicia.

A las 18.00 horas está prevista una actividad dirigida al público infantil, con un cuentapintacuentos con Olalla González y Marc Taeger. En caso de lluvia, el concierto del mediodía y el cuentapintacuentos se trasladarían al Centro Social do Mar.

La programación de la jornada se completa con una verbena en la pista deportiva de Banda do Río, con la presencia del grupo Distrito 7 a partir de las 21.00 horas.

La comisión de fiestas de Santa Ifigenia barajó organizar una degustación gratuita de sidra, una de las señas de identidad de esta celebración. No obstante la autorización no llegó a tiempo y de momento no podrá celebrarse. Lo que sí se mantiene es la tradición de celebrar una misa en el entorno de la capilla de Santa Ifigenia, en los terrenos del pazo de Santa Cruz. Será mañana lunes -que es el día propio de la santa- a las 19.00 h y al aire libre.