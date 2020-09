Mañana, escuelas gallegas y premio a Melania Cruz

El Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu (FICBueu) afronta hoy su penúltima jornada, que servirá de cierre para los pases de la Sección Internacional y antesala de la gala de clausura prevista para mañana.

El programa para hoy incluye hasta cuatro pases. A las 16.00, 20.00 y 22.00 horas se proyectarán "Anna", una coproducción entre Ucrania, Reino Unido e Israel dirigida por Dekel Berenson; "Tío Tomás, a contabilidade dos días", de la portuguesa Regina Pessoa y en la que también participan Canadá y Francia; "Massacre", de la directora Maité Sonnet; la producción italiana "Il muro bianco" de los directores Andrea Brusa y Marco Scotuzzi; y el cortometraje sueco "Esperando a la muerte", dirigido por Lars Vega e Isabelle Björklund.

Todas las cintas tienen un marcado carácter social: "Anna" es el viaje de una madre soltera en una Ucrania devastada por la guerra; "Tío Tomás, a contabilidade dos días" es el homenaje de Regina Pessoa a su tío para demostrar que el éxito no es imprescindible para ser alguien excepcional; "Massacre" es la historia de dos jóvenes que tienen que abandonar con su familia la isla en la que han nacido por culpa de la presión turística; "Il muro bianco" es un cortometraje basado en hechos reales sobre el plan ideado por el director y el profesor de un instituto para proteger a sus estudiantes de un depredador invisible; y "Esperando la muerte" es el encuentro final entre un hijo y su padre, que está a punto de fallecer en un hospital.

Las proyecciones se completan con un pase a las 18.00 horas con los cortos que abrieron el FICBueu en la jornada del lunes: "El regalo" (Farah Nabulsi, Palestina), "The present former cult hears music for the first time" (Kristoffer Borgli, Estados Unidos), "La caravana" (Erenik Beqiri) y "Olla" (Ariane Labed, Francia).