La modificación de A Rúa irá a pleno, pendiente del informe de Monsa

Pendientes del informe del equipo redactor del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cangas, la modificación puntual en A Rúa, que se concibe para la construcción de un centro comercial y que permitiría al Concello conseguir 5.750 metros cuadrados de terreno gratis para la construcción de un Centro Integral de Salud (CIS) o Centro de Alta Resolución (CAR), irá al pleno del día 25 de octubre. El gobierno local, sobre todo el concejal de Urbanismo, Eugenio González (PSOE), no tiene la intención de esperar más. La documentación está ya en las carpetas de los concejales que acudirá hoy a la junta de portavoces.

Ahora mismo, el gobierno local tiene ya en su poder un borrador del informe realizado por Monsa, la empresa que redacta el Plan Xeral, pero que no se hará público hasta que se eleve a definitivo. Según distintas fuentes, los redactores no ven descabellado la utilización de las modificaciones puntuales de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cangas, para sacar adelante proyectos urgentes, que no condicionan, además, el futuro diseño urbanístico que se plasmará en el Plan Xeral. Pero tanto el alcalde Xosé Manuel Pazos (ACE) como el edil de Urbanismo optaron por confinar el borrador y esperar a que haya un informe definitivo.

De momento se siguió la hoja de ruta marcada por el alcalde: informar a los grupos, presentación de los redactores del proyecto de modificación de A Rúa a los portavoces de los grupos municipales e informe del equipo redactor del PXOM. Por anteriores reuniones se sabe que la oposición no está muy por la labor de apoyar la propuesta, que nace de la sociedad Amgecabe, pero que para llegar al pleno tiene que ser presentada por el gobierno local. Hay diferencias también en el propio gobierno local, no insalvables, pero que en estos momentos no garantizan que el asunto se presente al pleno con el apoyo de todos los miembros del gobierno local. El PP se resiste, de momento, a dar sus visto bueno. Insiste en que la parcela que se entrega al Concello es pequeña. Pero no hay que olvidar que fue el PP quien en su día otorgó licencia directa a Amgecabe para construir en la misma zona que ahora se quiere aprobar la modificación puntual.

La citada licencia fue recurrida ante los tribunales de justicia, que consideraron ilegal la misma.

Avante! y BNG sí que no están por la labor de más modificaciones puntuales. Insisten en que todo el urbanismo de Cangas tiene que canalizarse a través del Plan Xeral que ahora mismo se está elaborando y que está en fase de aprobación del borrador. El documento quedó atascado por culpa del confinamiento que provocó la pandemia y que ahora González tendrá que desatascar.