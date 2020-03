El Sergas comunicó a Pazos el traslado de pacientes de Moaña, cuando ya era efectivo

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) comunicó ayer al alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, la "reorganización de la asistencia de atención primaria" en todo el área sanitaria de Vigo para "centralizar en determinados centros de salud la atención a los pacientes con sospecha de padecer infección respiratoria por coronavirus". La medida afecta al centro de salud de Cangas, que acoge desde ayer "a pacientes respiratorios con sospecha de Covid-19 de Cangas y Moaña", y el regidor cangués da por hecho que la decisión está "meditada y bien tomada", aunque lamenta que el gerente de la EOXI, Julio García Comesaña, no se lo haya comunicado con más antelación. "La elegancia no está reñida con la eficacia", resume Pazos, aunque no busca polemizar sobre este asunto.

Tras estos ajustes, la situación en el centro de salud cangués continúa "con normalidad", y la actividad es bastante escasa, según pudo comprobar personalmente el alcalde, que ayer tuvo que someterse a un análisis de sangre como parte del tratamiento que está recibiendo. A primera hora de la mañana "éramos cuatro o cinco personas" en esas dependencias, "y el resto del edificio estaba practicamente vacío", resume.

El Concello de Cangas y el Servizo de Atención Primaria han emitido un comunicado conjunto ante la "excepcionalidad del momento que vivimos a causa de la expansión del Covid-19" en el que recomiendan "evitar contactos entre pacientes y limitar al máximo las aglomeraciones" en ambos edificios. También piden respetar el aislamiento domiciliario, no acudir al centro de salud, sino llamar por teléfono (986392028 y 986392231) y abreviar al máximo las consultas.