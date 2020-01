¿Incumplimiento de contrato?

La UTE Gestión-Cangas manifiesta que el hecho de que el Concello de Cangas apruebe unas tarifas inferiores a las consignadas en contrato no constituye un supuesto de riesgo y ventura, sino que es un incumplimiento contractual. Entiende la concesionaria que el estudio de viabilidad no refleja la propuesta de la oferta de la UTE Gestión Cangas, en donde se fijaba el cálculo de los ingresos no tarifarios en un 6% sobre los ingresos tarifarios. En el informe, de forma arbitraria, se calculan los ingresos no tarifarios, aplicando un 10,2% sobre los ingresos tarifarios, con el objetivo de incrementar los ingresos de manera ficticia y justificar la viabilidad de las nuevas tarifas. "En el capítulo de costes generales de la oferta de la UTE Gestión Cangas se incluye un porcentaje de un 13% del total de los costes, sin embargo en el informe de la consultora Fuentes se determina que el coste real por este concepto es un 3,4% y sorprende que no se tenga en cuenta posteriormente en la evolución de costes fijada en el informe. De aplicarse este coste, el porcentaje que fija el informe de la consultora, se reduciría el resultado final en 500.000 euros, lo que sí supondría un desequilibrio económico de la concesión".