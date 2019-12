Anduxía duda del proyecto de cabañas marineras en Udra y pide información del proyecto

La Asociación Ecoloxista Anduxía reclama información acerca del proyecto recientemente aprobado por el Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Pontevedra para la construcción de cabañas de turismo marinero en el entorno de Cabo Udra. El colectivo muestra su "gran preocupación" por este proyecto y asegura que "no entendemos como estas construcciones pueden poner en valor el patrimonio cultural de la zona, ni tampoco el hecho de que estos alojamientos vayan sobre pilares y simulen ser bateas, no impactarán en el medio". Así, ha entregado una serie de escritos en el Concello de Bueu, Consellería de Medio Ambiente y ante el propio GALP.

Anduxía argumenta que este lugar está declarada como Zona de Especial Protección (ZEC) por la Xunta de Galicia y como Espazo Natural de Interese Local (ENIL) por parte del Concello de Bueu. Por ello desde Anduxía señalan que "no comprendemos como el GALP aprueba y subvenciona" un proyecto de construcción en una zona de protección. Desde la asociación ecologista creen que la subvención, con financiación del Fondo Europeo Marítimo de Pesca, es "incompatible" con el grado de protección medioambiental del que goza Cabo Udra.

El proyecto incluye la construcción de cinco "cabañas ecológicas marineras", con destino a un "alojamiento alternativo" y que estarían situadas cerca del centro de interpretación de la naturaleza de Udra. Desde Anduxía reclaman más información sobre esta actuación subvencionada por el GALP Ría de Pontevedra.