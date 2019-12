Contradicciones que ahora cobran sentido

Otro dato a tener en cuenta que no puede pasar desapercibido para nadie, ahora menos que antes: el avance del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cangas solo contempla la reducción del dominio público terrestre de 100 a 20 metros de la costa, en el núcleo denominado Rodeira I. El documento no hace referencia alguna a los otros ocho núcleos costeros que propuso el gobierno municipal al Estado y que fueron rechazados por el Ministerio de Medio Ambiente. Esta incoherencia ya había sido puesta de manifiesto en su día por el portavoz del Partido Popular, Rafael Soliño. El citado edil acusó al anterior concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, de amiguismo: "Solo hay dos casas en Rodeira I y, casualidades de la vida, una de ellas pertenece a un destacado militante cabecilla Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE)" dijo Soliño.

Ahora es cuando el ex concejal de Urbanismo debe explicar qué ocurrió para que no se presentara el recurso de casación ante el Supremo y de quién fue la culpa de esta situación que deja indefenso a numerosos vecinos afectados que estaban muy pendientes de un recurso al Supremo que nunca llegó. No hace muchos días, la Asociación de Vecinos de Santa Marta manifestó también su interés por conocer el estado del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, sin que nadie pudiera explicarle como estaba.