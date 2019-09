Pazos recibió la invitación de Educación para la visita a O Hío pero a un correo sin uso

La Consellería de Educación y la Alcaldía de Cangas aclararon ayer el malentendido en torno a la visita que la titular de este departamento, Carmen Pomar, realizóel miércoles al colegio de O Hío, para comprobar el estado de las obras de rehabilitación, y a la que Xosé Manuel Pazos no acudió por no haberle llegado ninguna invitación del acto. El alcalde criticó que no se le comunicara cuando al acto sí acudieron dos ediles del PP, por lo que entendió que las invitaciones se habían realizado vía partido y aseguraba que él hubiera acudido como lo hizo en la visita al colegio de San Roque.

Ambas administraciones aclararon la situación. Educación asegura, como insistió el miércoles durante la visita y al no acudir el alcalde, que la invitación fue cursada debidamente, lo que ocurrió es que se hizo a través de la dirección del correo electrónico que figura en la página web del Concello, que no es el que utiliza la Alcaldía y que está inactiva.

La consellería, ante las críticas del alcalde, confirmó ayer que la invitación se había enviado el viernes, unos días antes de la visita, aunque llegó a ese correo que está en desuso.

El mismo miércoles y una vez que supo que la conselleira había estado en O Hío, Pazos preguntó en la Secretaría por si la invitación no le hubiera llegado por algún fallo humano, aunque le extrañaba dado la eficacia de este departamento, y confirmaron que a la Alcaldía no había llegado ninguna invitación de Educación. Lo que no entiende es cómo la consellería remitió la invitación a este correo, cuando las otras consellerías de la Xunta lo hacen al de la Alcaldía.

De todas formas, el alcalde asegura que quedó aclarada la situación y lamenta no haber estado en la visita oficial de la conselleira al colegio de O Hío, que además fue la primera de Carmen Pomar a Cangas desde que asumió el cargo hace un año. De todas formas, la titular de Educación señaló que esperaba realizar más visitas.