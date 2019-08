El EOXI alega que en verano la demanda médica es más baja y tiende la mano a los usuarios

Las quejas del personal del centro de salud de Moaña, que denuncia falta de efectivos al no cubrir el Sergas las vacaciones de los facultativos y los administrativos, siguen coleando. En la concentración del jueves delante de la Casa do Mar la plataforma de usuarios en Defensa da Sanidade anunció que, si no había refuerzos en el presente mes de agosto, pedirían una reunión urgente de la mesa municipal de la sanidad para plantear movilizaciones. Ayer, desde la Gerencia del EOXI de Vigo tendieron la mano a los colectivos y usuarios. Alegan que están "a disposición de los vecinos para reunirnos con ellos y trasladar de primera mano la situación asistencial".

La Gerencia del Área Sanitaria de Vigo asegura que realiza un "esfuerzo importante" en mantener la actividad asistencial en el servicio de salud moañés "y compatibilizarlo con los permisos de vacaciones de los trabajadores". Alega también que esta situación se corresponde a un periodo estival "en el que, en general, la demanda de atención es menor respecto a otras épocas del año". Añade, además, que el modelo que se utiliza en Moaña "es el mismo que en el resto de servicios de salud".

Y es que en la protesta del jueves se conoció que el personal administrativo del ambulatorio moañés había colgado una nota informativa en la puerta de entrada asegurando no ser "responsable do atraso nas citas médicas". Achacaban la situación a la consecuencia "das políticas de recortes e precariedade". Finalmente, este personal, atribuye al Sergas la responsabilidad única de lo que ocurre "por non substituír ao persoal cando está ausente por vacacións, baixas ou permisos". Y es que a comienzos de semana el personal del centro moañés aseguró que las citas de atención primaria para determinados médicos sufren retrasos de hasta dos semanas, debido a la carga de trabajo que deben soportar.

Por contra, el EOXI recuerda que en la planificación de la actividad en periodo estival, "y para permitir la mayor flexibilidad en los descansos por vacaciones del personal", se pactó con el servicio que en caso de ausencia imprevista "se incorporaría uno de los facultativos de vacaciones para mantener la asistencia". Añaden desde la administración sanitaria del área de Vigo que el servicio planteó una propuesta de cobertura con prolongaciones de jornada para dar respuesta a la demanda y con el procedimiento de gestión de la demanda no programada implantado desde el año pasado y que busca dar respuesta a las urgencias y a los requerimientos de atención por parte del 061.

Sobre el personal que trabaja en estos momentos en Moaña, desde el EOXI indican que de los siete facultativos en turno de mañana y cuatro en turno de tarde habituales, desde la segunda quincena de julio, y debido a las vacaciones, trabajan cuatro médicos por la mañana y tres por la tarde.

En pediatría hay dos en turno de mañana en Moaña. En sus periodos vacacionales, como el actual, se intersustituyen de forma que siempre hay uno en el centro "coincidiendo con el periodo de menor demanda asistencial en este área", alegan. Y es que un pediatra sustituto es una de las mayores demandas planteadas por la plataforma de usuarios.

En el caso del personal de enfermería, en el centro moañés trabajan habitualmente cinco enfermeras de adultos y una de pediatría por las mañanas y tres en el turno de tarde. Desde comienzos de julio son cuatro enfermeras de adultos y una de pediatría por la mañana y se mantienen las tres por la tarde. Sobre el personal administrativo el Sergas alega que se mantienen en periodos vacacionales tres efectivos de mañana, de los cuatro habituales.

En el Punto de Atención Continuada (PAC) que suscita críticas desde noviembre de 2018, la Gerencia asegura que funciona todos los días de lunes a sábados y que los domingos y festivos se refuerza el servicio de 10.00 a 22.00 horas, "incluso en vacaciones".