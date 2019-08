El PP denuncia más vertidos en Vilariño, con la "complicidad" de Pazos, y pide debatirlo en pleno

"O PP denuncia máis verquidos en Vilariño e acusa a Pazos de complicidade". Es el titular que propone el grupo popular para hacerse eco de los derrames de residuos supuestamente contaminantes al regato que desemboca en la playa y que cuentan con la "complicidade" del alcalde, Xosé Manuel Pazos, por "mirar para outro lado" ante los reiterados episodios de este tipo. El equipo que lidera José Enrique Sotelo anuncia que presentará una moción, para debatir en el próximo pleno, con la finalidad de "esixir responsabilidades e rematar con este problema" que afecta negativamente al medio natural y a recursos económicos "vitais" para la economía local, como son la pesca y el marisqueo.

La situación no es nueva y ahí reside parte de su gravedad. Basta con repasar la hemeroteca para encontrar titulares de prensa similares en la última década, y con gobiernos de distinto signo político. "Vilariño denuncia vertidos en el río", Vecinos de Vilariño denuncian la presencia de fecales en la laguna", "Vertido de fecales en Vilariño durante más de tres horas, "Pedra Amarrada analiza hoy en asamblea los vertidos contaminantes en Vilariño", "Vecinos de Vilariño, "fartos" de los vertidos contaminantes al río, barajan movilizarse", "Vecinos de Vilariño reclaman medidas efectivas para frenar los vertidos al río", "Cangas paga 2.500 euros a Medio Ambiente por otro vertido de aguas residuales en Vilariño..." Tras este último, el alcalde dio la orden de abonar el importe reclamado por la Xunta y el Partido Popular aprovechó para criticar la situación y volver a exigir al entonces gobierno tripartito "un listado con todos os expedientes abertos" por vertidos residuales, así como el estado de tramitación de los mismos y de las medidas que se están tomando desde el consistorio para paliar esta "grave situación". Hasta ahora, nada se conoce al respecto.

Varios vecinos alertaron ayer a media mañana de que las tuberías que conectan con el río volvían a arrastrar aguas fecales. Algunos de ellos incluso vincularon esa situación con las lluvias, porque "pasa o mesmo cada vez que caen catro gotas e xa desbordan o pozo de bombeo". Por la tarde, el PP abundaba en este asunto, "o último dunha longa lista de verquidos periódicos, neste e noutros puntos" del municipio, señalan, y reprochan que se sigan sucediendo este tipo de episodios sin que se adopten soluciones desde el Concello: "O que debería ser algo excepcional, lamentablemente estase convertido en habitual", mientras Pazos "segue sen facer nada ao respecto", afirman los populares, que vuelven a acusar al gobierno local de "connivencia coa empresa" concesionaria del servicio, la UTE Gestión Cangas, "que non só non realizou os investimentos comprometidos por contrato senón que tampouco está asumindo o mantemento da rede, o que provoca continuos escapes", convirtiendo el problema en "crónico".

"É hora de poñer fin á pasividade e pasotismo deste goberno e empezar a esixir á empresa que asuma as súas responsabilidades, remachan los representantes del PP, y advierten que "o pobo de Cangas non pode non pode soportar máis esta desidia e pasividade".