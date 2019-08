Luto en Moaña por el fallecimiento del actor Celso Parada, fundador de Teatro do Morcego

El actor moañés Celso Parada ha fallecido en las últimas horas a causa de un cáncer contra el que luchaba desde desde comienzos de 2018. Conocido por su participación en series icónicas de la TVG, como 'Libro de Familia', 'Mareas Vivas' o 'Pratos Combinados', contaba con una extensa trayectoria profesional, comenzada en los años 70 y que contó con hitos de las tablas gallegas como su monólogo de "O Lazariño de Tormes" (1998) que fue merecedor de un Premio María Casares. Su carrera fue reconocida también a nivel internacional, pues trabajó con la compañía El Galpón en Montevideo, bajo la dirección de Bernardo Galli.

Parada fue, junto a Isabel Ávila, el fundador de la compañía Teatro do Morcego, que este año cumplió 30 años. Precisamente, el pasado mes de junio se inauguraba en Cangas una exposición para conmemorar las tres décadas sobre las tablas de la compañía. También este año, Parada fue nombrado académico de honor por la Academia Galega do Teatro.

El actor era licenciado el Filología Galego-Portuguesa y contaba con un máster en Arte Dramático. Además de en las citadas series también intervino en Fariña, Rías Baixas y en películas como A lingua das bolboretas, O lapis do carpinteiro o en A praia dos afogados.

Celso Parada fallece a los 61 años. Su enfermedad se había recrudecido en los últimos días y se encontraba ingresado en el hospital Álvaro Cunqueiro. Desde primera hora de la mañana se suceden las muestras de solidaridad y tristeza de prácticamente todos los sectores de la vida moañesa y de la comarca de O Morrazo. Precisamente la inauguración de la exposición de Teatro do Morcego a comienzos de julio fue su última aparición pública. Recitó varios poemas que había trabajado, en compañía de Miguel Lustres al acordeón. Fueron recitados solo para amigos y profesionales del mundo del teatro. A finales del verano de 2018, después de su operación, interpretó también en el salón de actos del IES As Barxas varios textos teatrales, también para un público cerrado de profesionales del arte dramático. Los que le conocen aseguran que trabajar hasta el final fue lo que le permitió llevar con mayor dignidad sus problemas de salud.

El extécnico de Cultura de Moaña y amigo íntimo de Parada, Manuel Rúa, le definió esta misma mañana como "unha persoa moi honrada e coherente co que pensaba. Todo o mundo quería actuar para Teatro do Morcego, porque os actores sabían que estarían asegurados dende o primeiro día". Rúa valoró que el actor fallecido representase "todos os papeis na súa vida, incluso este último tan delicado, cunha dignidade e ironía que non se sabía onde remataba o actor e comezaba persoa".