La plaza de Cangas reparte 800 euros en vales de compra

La asociación de vendedores de la plaza de abastos de Cangas, la Federación de Prazas de Abastos de Galicia y el Concello de Cangas colaboran en la campaña "Mercar na túa praza de abastos ten premio", en esta ocasión 800 euros repartidos en vales de compra de 100 y 50 euros a los poseedores de los boletos extraídos de la urna en el sorteo celebrado el fin de semana.

Los vales de compra por importe de 100 euros se entregarán a los poseedores de los números 3700, 2828 y 2287, mientras que los premios de 50 euros en compras se abonarán a los boletos con los números 1982, 2336, 3835, 1338, 2290, 1582, 2583, 2898, 2609 y 1432. Las personas agraciadas pueden canjearlos ya en sus proveedores, y los premios caducan transcurridos 15 días.

El colectivo de profesionales de la plaza aconseja que no se tiren los boletos que no hayan sido premiados, pues hay una lista de reservas que se hará efectiva si no aparece algún premiado.