El PP insiste en que la reducción de la deuda se debe al subir los ingresos del IBI

El concejal de asuntos económicos del grupo municipal del PP de Cangas, Pío Millán, replica los datos de reducción de deuda pública que dio a conocer el concejal de Facenda, Mariano Abalo (ACE) y dice que la causa principal de la reducción de deuda fue por el incremento en la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Recuerda que se pasó de recaudar 2,7 millones de euros en 2014 a 6 millones de euros en 2017. Pío Millán asegura que el gobierno local no hizo absolutamente nada para bajar el IBI, al contrario, boicotearon las propuestas de la oposición para hacerlo. Afirma que es falso cuando Abalo mantiene que se cumple con el techo de gasto, porque el Ministerio de Hacienda y la Consellería de Facenda obligaron al Concello de Cangas a aprobar un plan económico financiero que corrigiera el incumplimiento de techo de gasto en el año 2017, repecto a año 2018 aún no se presentaron los números de la liquidación del presupuesto ni de la cuenta general. Recuerda que el gobierno no fue capaz de aprobar un presupuesto este año.