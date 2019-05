Un día de festa e reivindicación ao redor do galego

As celebracións ao redor da lingua e da tradición literaria galega encheron onte a comarca do Morrazo con motivo do Día das Letras Galegas. Cangas, Moaña e Bueu acolleron distintas actividades e actuacións, entre as que destacou a XX Romaría das Letras Galegas que se celebra no entorno da capela de Sanamedio. A mesma a que lle cantaba o xograr Johán de Cangas aló polo século XII. En todos os lugares houbo tamén referencias para Antonio Fraguas, o persoeiro homenaxeado este ano no día grande da cultura galega. Un festa que non debería ser cousa dun día, senón de todos.

Varios séculos despois de que Johán de Cangas lle cantase ao lugar de San Mamede do Mar, hoxe coñecido como Sanamedio, este fermoso enclave de Bon segue a ser un referente da cultura galega. Coa de onte xa van vinte edicións da Romaría das Letras Galegas, unha festa que comezou coa asociación veciñal O Progreso e que hoxe continúa coa Asociación Cultural Sanamedio, Grupo de Danzas Pais de San Roque e Os Liboreiros. O pregoeiro deste ano foi un veciño da parroquia, aínda que agora viva na veciña Cela: o músico e mestre Guillerme Ignacio. "Hai que estar orgullosos da importante historia que temos, da enorme importancia que ten a literatura medieval galega, e de que por exemplo as cantigas que Johán de Cangas adicou a este lugar son estudadas en todo o mundo polos eruditos en literatura medieval europea", dixo na súa intervención.

O pregoeiro recordou tamén no seu discurso a Rosalía de Castro e ao homenaxeado deste ano, Antonio Fraguas. "Seica esa teima miña pola tradición tivo algo que ver en que me encomendaran esta labor, dado que o homenaxeado nas letras galegas deste ano era un gran amante do traballo etnográfico, sempre tomando notas no seu caderno e preguntando a quen sabía sobre as cousas da aldea", lembrou. Tamén reivindicou que "hoxe e sempre, se somos galegos é por obra e gracia do idioma, e que se perdemos a lingua, non seremos ninguén". E antes de despedirse non dubidou en mostrar as súas dotes de cantadeiro cunha cantiga aprenida precisamente neste mesmo lugar: "Aldea de Sanamedio, /aldea que todo ten/ ten Dioses, Creghos e Santos/ e Nicolases tamén".

Ao longo de toda a xornada houbo postos de artesanía, cantina con prezos populares e actuacións de Meiramar-Axóuxeres, Pais de San Roque, Os Liboreiros, Polo Correo do Vento, Retrouso, Xuntanza de Randufe, As Falcatrueiras e Os Mulos.

Os actos das Letras Galegas en Bueu proseguen hoxe cun recital ás 12.00 h na Axencia de Lectura de Meiro no que intervirán Míriam Ferradáns, Ismael Ramos, Neves González e Luís Chapela.

As celebracións ao redor das Letras Galegas tiveron eco por toda a comarca. A Asociación Cultural Con de Nerga, coa asociacion veciñal Malladoiro, organizou onte unha festa no entorno da Casa da Garita na que houbo música, unha exposición de Mercedes Piñeiros e un xantar, entre outras actividades.

En Moaña os actos polas Letras tiveron, na noite do xoves, un vistoso e concurrido festival organizado pola Asociación de Mulleres. Houbo exhibición de zumba, actuou o grupo de pandereteiras "Na Abada", con Xavier Blanco, e o grupo "Ardora" do colectivo organizador. O Coro Chorima e pezas teatrais pecharon o evento. Onte, ao mediodía, os grupos folclóricos Breogán, Charaviscas e Solaina protagonizaron un festival no palco da alameda. Hoxe a actividade se despraza a Domaio. Ás 19.00 horas no centro Rosalía de Castro se celebra un festival cos grupos folclóricos e de teatro de Charaviscas. Actúan tamén Xavier Blanco e Salva Meira.