Los semáforos en los pasos de peatones de Moaña contarán con dispositivos sonoros para invidentes

El concejal de Mobilidade en fiunciones en Moaña, Ezequiel Fernández, no quiere despedirse de su cargo antes de la llegada del nuevo gobierno que resulte de las municipales, sin acometer nuevos proyectos. Así anuncia que se va a llevar a cabo la instalación de dispositivos sonoros para invidentes. Con esta actuación, señala Ezequiel Fernández, se pretende dar mayor servicio a este colectivo en la seguridad vial, atendiendo a las solicitudes planteadas en el Concello por personas a título individual. Asegura que desde el Concello se dotará de estos sistemas a la totalidad de los semáforos: "Hai que ter en conta ademáis que co crecente aumento dos vehículos eléctricos e híbridos, as persoas invidentes aumentan o seu perigo por non poder fiarse simplemente do sonido do vehículo. Se pretende así dar solución a unha necesidade na seguriade vial".

Por otra parte, y sensibilizados por el número de atropellos, Moaña acoge este próximo miércoles una charla sobre prevención de atropellos, en la que se repartirán chalecos reflectantes entre los asistentes. La charla se enmarca dentro de la campaña que lleva a cabo la Dirección General de Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil con la Xunta, para mejorar la seguridad de los peatones, sobre todo de personas mayores, en vista de que muchos atropellos ocurren por la noche sin que porten ningún tipo de elemento reflectante. La charla será a las 20:00 horas en el salón de plenos.