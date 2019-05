Cofradía y percebeiros de Cangas piden a Mar que impida extraer mejilla en la Costa da Vela

Los responsables de la Cofradía de Cangas insisten en que la reivindicación de excluir la Costa da Vela de los espacios en los que se puede extraer mejilla "es una demanda histórica" por parte del sector y responde a un problema que se repite en otras zonas de Galicia, como Baiona o Aguiño. En ese sentido destacan el "respeto histórico que siempre han tenido los bateeiros de las rías de Vigo, Aldán y Pontevedra sobre este espacio, algo que les agradecemos especialmente".

El pósito secunda la petición de los percebeiros y defiende que resulta necesaria una regulación específica para "zonas que son de especial sensibilidad, que deberían quedar fuera de los lugares autorizados para la extracción de la mejilla". En este sentido destacan que "no es casualidad" que en la Costa da Vela se puedan encontrar importantes bancos de cría de mejillón. "Si existe ese caramelo es precisamente por el esfuerzo del sector, que se pasa día y noche haciendo guardia y pagando servicios de vigilancia y drones. Y lo hacen para conservar y preservar las zonas en las que luego va a criar el percebe", subrayan responsables de la Cofradía de Cangas. "No nos oponemos a la extracción de mejilla, pero hay zonas sensibles en las que no se debería", sentencian.