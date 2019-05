Ana Pontón reclama el apoyo de los moañeses para continuar con la "revolución Leticia Santos"

El BNG moañés se conjuró ayer con sus simpatizantes, que dejaron pequeño el auditorio Daniel Castelao de Quintela, para incrementar sus apoyos en las elecciones municipales del 26 de Mayo y mantener el gobierno municipal. La portavoz nacional de la formación, Ana Pontón, se desplazó a la villa para defender que "Moaña e o Morrazo serán o motor para que este país poida avanzar". Exaltó a la alcaldesa "que é todo forza e espírito e foi quen de seguir adiante pese aos atrancos dos vellos caciques que non aceptan a democracia cando perden".

Pontón reclamó, entre aplausos, el apoyo de los moañeses el 26-M "para continuar coa revolución Leticia Santos" poniendo en valor a un gobierno local "que paga as débedas que deixou o PP e incrementa os servizos de todos os moañeses". Concluyó mostrando "admiración" por una alcaldesa "que non se arruga nos momentos duros, pero que sabe ter a man tendida e dialogar. Por iso en Moaña poremos a primeira pedra da fin do goberno de Feijóo na Xunta", concluyó.

Santos, por su parte, tuvo palabras de cariño para los anteriores alcaldes del BNG, que estaban sentados en primera fila: Xavier Abalo y Xosé Manuel Millán. Destacó el potencial "inmenso" de Moaña y puso en valor varios apartados que demuestran "a nosa capacidade de traballo e xestión". Aseguró que se presenta para que Moaña continúe a "ser o lugar de encontro dunha veciñanza integrada na toma de decisións" y un "Concello solidario que prioriza a política social".

Antes de presentar uno por uno a todos los integrantes de la lista electoral, Santos agradeció especialmente a los ediles que comparten gobierno actualmente con ella. "Grazas a vosa confianza, entrega e adicación somos moito máis ca compañeiras: Somos amigas", apuntó.

El acto, que estuvo presentado por la actriz Marián Bañobre, comenzó con bromas sobre el presidente de la Xunta como vecino de la villa. Bañobre apeló a su familia política de Domaio para reclamar el empadronamiento en Moaña.

El concejal de Urbanismo y número 4 de la lista electoral, Odilo Barreiro, tomó la palabra en primer lugar para defender que con en el actual mandato "a incomunicación mudou en diálogo e os consensos se impuxeron ás discrepancias". Aseguró que "puxemos en orde os cartos do Concello, fixemos de Moaña un reclamo turístico, festivo e cultural, extendemos ás vacacións os comedores escolares, rematamos o PXOM e comezamos o desenvolvemento dos terreos de Sixalde, onde se vai construír si ou si o centro de saúde", gritó en una de las frases más aplaudidas por el conflicto abierto con la Xunta en esta materia. También fue muy aplaudida la definición que hizo del gobierno moañés como "nacionalista, progresista e feminista".

El número 2 de la candidatura, el cineasta y escritor Juan Manuel Parcero, aseguró que no dudó en entrar en la lista "porque en catro anos se recuperou a esperanza. No mandato anterior Moaña era un páramo". Aseguró que en el nuevo mandato "estaremos lanzados, porque xa non comezamos de cero como hai catro anos, senón cun gran traballo feito".