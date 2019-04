Ciudadanos Bueu reclama consenso para resolver el conflicto de Ons

Ciudadanos Bueu ha reclamado consenso a Xunta de Galicia, Concello de Bueu y vecinos de Ons para solventar el problema de los cupos sin perjudicar los intereses de los vecinos del archipiélago. Miembros de la formación naranja, con su candidato a la Alcaldía, José Cruz, a la cabeza, se reunieron con la presidenta de la Asociación de Vecinos de Ons, María Jesús Otero, para conocer de primera mano esta problemática en concreto y la necesidad de inversiones en la isla, y criticaron "la falta de liderazgo y nula resolución de conflictos por parte del actual gobierno de Bueu".

Para Ciudadanos el camino es el de realizar "más reuniones de trabajo, consensuar posturas y llegar a acuerdos", y no el de "dividir ni confrontar a los vecinos para sacar réditos electorales". La formación considera "imprescindible" mantener el proyecto de la Xunta de Galicia para incluir a Ons junto a las otras islas del Parque Nacional Illas Atlánticas (Cíes, Sálvora y Cortegada) en la candidatura a Patrimonio de la Humanidad, un plan que considera ambicioso y que "viene dado por un minucioso estudio de capacidad de carga y sostenibilidad". En este sentido subraya la necesidad de "no paralizarlo ni obstaculizarlo" pero sin por ello "dejar de defender los intereses de los vecinos". Por ello apuesta por buscar una solución idónea que contente a ambas partes. "No soy crédito cuando escucho de voz de los vecinos de Bueu que la solución del actual gobierno de Bueu pasa por aconsejarles no firmar, retrasar y entrar en conflicto con la Xunta", señala Cruz.

Ciudadanos Bueu también se hizo eco de las reivindicaciones en materia de servicios que realizan los vecinos de Ons, y las respalda. Estas demandas son las de agua y luz, accesibilidad, un plan de ordenación, la mejora de una depuradora que consideran insuficiente o el arreglo de rutas y caminos que evidencian un importante deterioro.