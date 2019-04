Almuiña asegura que pidió a Moaña en seis ocasiones una parcela de 3.350 metros para el centro de salud

El debate sobre los terrenos de Sisalde para el centro de salud de Moaña llegó ayer al Parlamento gallego con un intercambio de declaraciones corto pero intenso entre la diputada del BNG, Montse Prado, y el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña. La nacionalista recordó la deuda histórica de la Xunta con Moaña en materia sanitaria, pues la villa carece de centro de salud, y acusó a la Xunta de "sectarismo" y de cambiar de criterio por motivos políticos sobre los terrenos necesarios. "Dende 2011 o PXOM recolle unha parcela de 2.066 metros cadrados. Neste mandato o Concello de Moaña indicou a súa intención de poñer os terreos a disposición da Xunta. A que se debe o cambio de criterio do 27 de marzo?", preguntó Prado debido a la solicitud de más de 3.000 metros cuadrados formulada por la Xunta. Atribuyó esta decisión "a que o goberno local está a traballar na urbanización e a Xunta non ten excusa para non facer a obra".

El conselleiro argumentó que el bipartito moañés conoce desde febrero de 2018 la necesidad de un terreno de 3.350 metros cuadrados para construir un centro de salud de 3.100 metros "cun investimento de 4,35 millóns de euros". Añade que lo pidió hasta en seis ocasiones por escrito al Concello. Asegura además que esas son las conclusiones del estudio de necesidades sanitarias de Cangas y Moaña que se presentaron en junio de 2018. Afeó que no acudieran a dicha presentación representantes del bipartito moañés.

Al igual que en el escrito de hace dos semanas, Vázquez Almuiña argumentó para esta solicitud de terrenos "as menos alturas posibles e espazo para o estacionamento dos vehículos dos profesionais e usuarios". El conselleiro alegó que no pone "ningún atranco" y animó al Concello a ceder el terreno necesario. "De momento non temos nin os terreos de 2.066 metros dos que fala o Concello nin o convenio asinado". Reconoció, eso sí, la necesidad de una centro de salud en Moaña "que conta con pouco espazo e cos servizos dispersos".

Montse Prado replicó que solo se explica desde el bloqueo político, porque en Moaña no gobierna el PP, que se haga cumplir el requisito de construir el centro de salud en una sola planta, y exhibió fotografías de otras dotaciones recientemente construidas o en construcción con varias alturas, como Tui, Oia, Gondomar o A Estrada.

El Conselleiro concluyó diciendo que "para facer as cousas mal non estamos en política" y puso de ejemplo a Lalín, que hoy debe firmar la cesión de 15.000 metros cuadrados "mentres Moaña e Cangas non poden ceder as parcelas requeridas, que son menores".

Finalmente, Vázquez Almuiña relató servicios que acogerá el futuro centro moañés como "consultas médicas e de enfermería, dúas consultas de pediatra, unha de fisioterapia, unha sala de maternidade ou un despacho para o traballador social".

Al debate asistieron tanto representantes del bipartito, con la alcaldesa, Leticia Santos, al frente, como del PP local, con el candidato José Fervenza. También acudieron algunos miembros de colectivos representados en la Mesa da Sanidade como la Asociación de Veciños Monte Faro de Domaio o la Asociación O Arroás. La Federación A Chamusca y la Plataforma pola Sanidade decidieron no acudir, al tener solicitado a través del pleno una reunión con el conselleiro. Pese a todo, sí que fueron integrantes de la plataforma a título particular.

A la salida del debate la alcaldesa defendió que había quedado en evidencia "que se trata dun bloqueo político, porque non hai xustificación para que a Xunta non acepte os terreos contemplados dende hai anos". Replicó también que un informe del secretario municipal les impide firmar el convenio si no se retiran las referencias al estudio de necesidades "porque implicaría unha perda de servizos".

La regidora añadió que Moaña no tiene otra parcela para poner a disposición de la Xunta. Pidió "compromisos tamén en materia de persoal, pois levamos dende outubro cun só médico de urxencias os domingos e non nos dotan de pediatra de tarde". Aprovechó para pedir al PP local "que se lle preocupa tanto este asunto se posicione cos veciños e non coa Xunta e que se sume á Mesa da Sanidade, que é onde estamos a avanzar".

El portavoz del PP local, José Fervenza, argumentó a la salida de la sesión que "no es un capricho de Sanidade exigir una parcela de esta extensión, sino una obligación y un compromiso con todos los vecinos de Moaña, porque el nuevo centro de salud tiene que cubrir las necesidades de nuestro municipio durante los próximos 40 años". El candidato del PP local insistió que BNG y PSOE "no se preocuparon por la salud de los moañeses en cuatro años y ahora prefieren hipotecar a todos los vecinos despreciando la mayor inversión sanitaria que la Xunta va a hacer en nuestro pueblo".