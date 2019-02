Parques obliga a cambiar la fecha de la Volta a Ons para no afectar a la cría de las aves

El Club Corredoiras y el Concello de Bueu tendrán que buscar una fecha alternativa para la quinta edición de la carrera pedestre alrededor de la isla de Ons, la "Volta a Ons". Desde el Parque Nacional Illas Atlánticas ya han trasladado a los organizadores que este año no se autorizará su celebración en el mes de mayo, que era la fecha de las ediciones anteriores. La razón esgrimida es que se quiere evitar la coincidencia del evento deportivo con la época de puesta de las aves que anidan en las Illas Atlánticas. La alternativa que se ofrece es trasladar la carrera a otro momento del año y se proponen los meses de abril o septiembre.

El aviso de que se denegará el permiso cogió por sorpresa a los organizadores, que se encontraban con los preparativos para la carrera. "As catro edicións anteriores foron sempre no mes de maio e non se puxera ningún problema. Somentes en 2018 cando se plantexou un posible aumento no número de participantes se denegou esa posibilidade", explica el edil de Deportes de Bueu, Manuel Otero. La prueba deportiva discurre íntegramente por caminos de la isla, con un impacto mínimo sobre el medio ambiente y con un recorrido fijado por el propio parque nacional. Se trata de un trazado de casi 20 kilómetros, con salida desde el puerto que incluye dos vueltas a la isla. En todas las ediciones disputadas hasta la fecha el cupo de inscritos se agotó en pocos días. Son 275 plazas para la carrera y otras 75 para una "andaina"

Desde el Parque Nacional Illas Atlánticas se ha propuesto al Concello de Bueu y al Club Corredoiras mantener el evento deportivo, pero en otra época del año. "O que nos explican é que non se trata de prohibir a proba, senón de que non se vai autorizar nesa data concreta", manifiesta Otero. A priori los organizadores están dispuestos a asumir ese cambio y la decisión definitiva se tomará en los próximos meses. Los criterios ambientalistas son cada vez más estrictos para la protección del medio y la carrera de Ons es prácticamente la única prueba deportiva que se celebra en el ámbito terrestre de un parque nacional, según han trasladado al Concello de Bueu.

Desde la Consellería de Medio Ambiente y la dirección del parque nacional apuntan que se avisó en el mes de enero a la organización para que tuviesen margen suficiente para buscar otra fecha. "Ao longo do ano hai un periodo de entre 90 e 120 días que coincide coa posta das aves que crían no parque nacional", explican. Los informes de los expertos y ornitólogos recomiendan que durante esas ferchas "non se debe alterar o proceso de posta e cría", razón por la que este año no se autorizará el evento deportivo en el mes de mayo.

La administración subraya que no se trata de una prohibición y recuerda que la celebración de la Volta a Ons es la única competición deportiva que aparece recogida en el Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) de las Illas Atlánticas. "Simplemente se lle pide á organización que adapte a data de celebración da proba", apuntan desde Medio Ambiente. En este sentido se ofrecen dos alternativas. La primera es adelantarla al mes de abril y la segunda es celebrar el evento a partir del 15 de agosto. "En todo caso, a día de hoxe non se presentou a nin a solicitude de autorización nin o itinerario a realizar, foi a propia Xunta a que se adiantou na mesma liña de colaboración que se mantivo coa organización nos últimos anos", concluyen.