Críticas a la presencia en Fitur

El PP también critica la forma en la que se vendió Cangas en Fitur. Quien se ocupa de esta cuestión es la edil Dolores Hermelo, que considera que la concejala de Turismo, Tania Castro, volvió a brillar por su desapego con el Concello de Cangas. "Todos sabemos que o Concello de Cangas acudía a Fitur para participar no stand de Turgalicia, a través do cal a Xunta convidaba a 7 concellos que contan cunha Semana Santa considerada de Ben de Interés Turístico. É triste que a responsable da área non atope nunca ningún motivo para levar o noso concello a esta feira. Todos os que vivimos aquí poderiamos dar mil motivos polos que a nosa zona é especialmente fermosa e singular".

Dolores Hermelo señala que es una vergüenza que las dos concejalas que fueron acompañaron a los representantes de la coordinadora siempre nieguen su apoyo a los actos que se celebran en la villa. También hace mención a la contradicción que supone que se apoye a la Semana Santa cuando hay una oportunidad de viajar fuera y que no se haga desde dentro. El PP agradece la colaboración de los coordinadora de Cofradías de Semana Santa por la labor que desarrolla.