Un paseo virtual por los paisajes de Berobreo

Ya no hay excusa para no pasear por el Monte do Facho. Y es que ahora es incluso posible hacerlo de manera virtual. La iniciativa Redescubrindo as paisaxes de Berobreo ha presentado recientemente un portal interactivo que incluye vistas en 360º de cinco enclaves del entorno que se ha recuperado en el último año. El proyecto de puesta en valor del patrimonio cultural y natural del Monte do Facho se ha acometido con fondos europeos a través de una subvención del Grupo de Desenvolmento Rural Pontevedra-Morrazo y con fondos municipales del Concello de Cangas.

O Camiño dos Lameiros, a Parada das Cruces, o Carballo dos Namorados, a Parada dos Soles y la Aldea de Punxeiro son los cinco entornos por los que de manera virtual pueden "pasear" los usuarios del portal cangas.gal/paisaxes_berobreo. Así, se puede comprobar el resultado final de unas acciones que se han centrado en la recuperación del camino empedrado de subida al Santuario de Berobreo y a los hallazgos de varios petroglifos en este acceso. También la aldea abandonada de Punxeiro -habitada entre los siglos XVI y XIX- se ha limpiado y mejorado. Todo ello unido a las excavaciones y trabajos realizados en el poblado castrexo en el alto del Monte do Facho.

En la plataforma virtual se combinan planos y presentaciones generales con información detallada de cada uno de los petroglifos del camino. Por ejemplo, en la Parada dos Soles se explica la existencia de unos "gravados atípicos consistentes nunhas representacións solares con caras, unha coviña con rebaixe, un círculo e unha serie de cruces".

Por último, la vista panorámica presenta además de la parte baja del Monte do Facho la posibilidad de observar desde una posición poco habitual la superficie castrexa que se está recuperando en el alto. En el horizonte, el Océano Atlántico y las Illas Cíes.

Rutas y talleres

El proyecto de As paisaxes do Berobreo se encuentra ya en su etapa final y para ello se ha confeccionado una programación que incluye entre sus propuestas rutas y talleres destinados a la divulgación del patrimonio histórico-cultural.

La programación se estrenó el fin de semana pasado en la Casa da Unión de O Hío con una primera sesión de presentación del proyecto y la posterior ponencia del profesor Anselmo López Carreira que versó sobre "Cangas na Idade Media". Las condiciones atmosféricas obligaron a cancelar la ruta nocturna inaugural y será hoy y mañana cuando se organicen las primeras sesiones.

La primera ruta partirá hoy a las 11 de la mañana de la Caracola en Donón y se repetirá mañana desde el mismo punto. También habrá dos talleres: uno hoy de temática arqueológica y otro mañana del entorno ambiental. Para participar en los talleres es necesario realizar inscripción previa en la Axencia de Desenvolvemento Local a través del teléfono 986301371 o del correo dlocal@cangas.gal indicando nombre completo y teléfono de contacto.

Las actividades se retomarán aprovechando el jueves festivo con una nueva ruta y otro taller arqueológico. El viernes 7 habrá otra jornada de difusión, esta vez en el salón de plenos del Concello (19:00 horas), y el sábado continuarán las rutas y talleres.