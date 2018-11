La asociación de vecinos de Banda do Río organiza un maratón fotográfico

La asociación de vecinos de Banda do Río celebra este domingo un maratón fotográfico en el que el barrio y la lengua gallega serán los protagonistas. Los participantes están convocados para las 10.00 horas en el entorno del astillero de Banda do Río y se proponen tres modalidades de participación: imágenes relacionadas con la lengua gallega a través de carteles, textos, arte urbana? y desde una perspectiva original y creativa; una segunda línea temática podría ser la cabina de la Avenida Montero Ríos, como herramienta de comunicación y ante su posible retirada, para lo que se propone tomar fotos divertidas que hagan referencia a este elemento fundamental de comunicación previo a la llegada de los móviles; y finalmente la tercera línea de participación sería un concurso de fotografías sobre el barrio para que los participantes recojan escenas locales, detalles, persona o rincones de Banda do Río.

La organización establece tres categorías (infantil, junior y senior) y los participantes tendrán un plazo de cuatro horas para tomar sus fotografías (de 10.00 a 14.00 horas). Las personas que se inclinen por las dos primeras modalidades de participación deberán enviar sus imágenes en un plazo máximo de una semana al correo a.v.bandadorio@gmail.com. Por su parte, quienes opten por la tercera opción tendrán que enviar sus fotos antes de que acabe el domingo, a la misma dirección de correo electrónico.

La participación es gratuita y cada persona puede presentar un máximo de 10 fotografías. Con todas las que se presenten se elaborará una exposición interactiva que se colgará en el perfil de Facebook y con los mejores trabajos se organiza una exposición en el astillero.

El certamen incluye un premio por categoría de edad para la "andaina" fotográfica del barrio y para las dos primeras propuestas temáticas (que se juzgarán conjuntamente). También habrá un reconocimiento del público, para lo que se tendrán en cuenta los votos registrados a través del perfil de Facebook.