El PP acusa al gobierno de hacer el ridículo ante el Consello Consultivo de Galicia

El grupo municipal del PP, a través de su responsable de asuntos económicos, Pío Millán, acusa al gobierno local de Cangas de "facer o ridículo" frente al Consello Consultivo de Galicia. Recuerda que en los últimos días consiguieron el triste récord de que caducara por segunda vez consecutiva el expediente de la supuesta resolución del contrato con la UTE Gestión Cangas. "Nos seguintes días falaban de negociar, de chegar a un acordo por enésima vez, e para rematar días despois teñen pensado rescindir o contrato xa se problema, isto non hai que o entenda. Non teñen un método de actuación, nin teñen claro cal é o obxectivo que buscan. Desgraciadamente esta situación xa non nos colle de imprevisto, pero para calquera persoa que non coñeza a certos membros do goberno de Canas acabará pensando que este goberno actúa en función de un guión surrealista do mesmo mentres Buñuel".

Asegura Pío Millán lo cierto es que pasa el tiempo y en vez de dar soluciones , estas personas que forman el gobierno de Cangas se empeñan en crear más problemas.

Mantiene Millán que desde el PP "levamos tres anos e medio pedindo que gobernen e solucionen os problemas, que decidan o que van facer e actúen con criterio non dando bandazos. Parece que están empeñados en bailar a yenka. Séntense, traballen e non alarguen máis esta incerteza, que canto máis tempo pase máis cara será a factura e máis grave e serán as consecuencias para o erario público. O Pobo de Cangas non se merece una actuación tan errática e irresponsable a hora de xestionar os servicios públicos".