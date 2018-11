Barcos hacia las luces de Navidad

El transporte de ría se había reforzado confiado en que la población de O Morrazo acudiría ayer a Vigo a ver el encendido de las luces de Navidad y también a comprar en el famoso Viernes Negro que por alguna extraña razón dura varios días . La naviera Mar de Ons puso un barco cada media hora durante la tarde y la empresa Nabia adelantó que a partir de diciembre habrá barcos todos los domingos desde el puerto de Moaña para ver las luces de Navidad de Vigo.

El tiempo de ayer no era el mejor para afrontar una expedición familiar a ver el encendido de las luces de Navidad de Vigo. Por momentos hubo temporal y había alerta en la ría por viento. Así que eso quebró muchas voluntades, amén de aquellas que ven a la metrópoli con recelo. Así que los barcos del transporte de ría no se llenaron como podía suceder en una jornada sin tanta inclemencia meteorológica, pero aún así hubo mucha gente que se trasladó a Vigo. A las 21.00 horas el barco de Mar de Ons, que de Cangas regresaba a Vigo, lo hacía también luciendo su particular alumbrado navideño, en medio de una ría que brillaba de colores con los fuegos artificiales que se lanzaban desde el lado sur de la ría.

Esperando a ver

Hubo gente, sobre todo niños, que se apostó en la estación marítima con la ingenua intención de comprobar que las luces de Navidad de Vigo se podían vislumbrar desde Cangas. Pero no fue así. A cambio pudieron disfrutar de una tirada de fuegos de artificio que no esperaban.

La naviera Mar de Ons refuerza hoy el servicio entre Vigo y Cangas, y en este caso a partir de las 17.00 horas, con viajes cada media hora desde el puerto de Cangas y hasta la finalización del servicio.

Por su parte, Nabia seguirá también con las visitas a Cíes, con la ruta guiada gratuita, todos los sábados, tras la buena acogida de este mes de noviembre., realizando dos salidas desde los puertos de Vigo y de Cangas.