La ampliación del pabellón de Reibón entrará en uso en Navidad

Las obras de ampliación del pabellón deportivo de Reibón comenzaron esta semana con la construcción de las nuevas paredes del espacio anexo. Los trabajos se están ejecutando con celeridad y la alcaldesa y titular de Deportes, Leticia Santos, espera que a mediados de diciembre el nuevo espacio esté concluido y en Navidad pueda entrar en servicio. Será un espacio deportivo multiusos, con 187 metros cuadrados de superficie cubierta. Tras consultarlo con clubes susceptibles de usarlo, a comienzos de año el gobierno local había decidió redactar el proyecto. "Será un espazo axeitado para aliviar a ocupación do pavillón, ao poder acoller, por exemplo, as actividades a cuberto do clube de atletismo, así como actuar como zona de quecemento para os deportistas nos eventos máis concurridos", explicó la regidora.

Contará con un suelo de goma que permita incluso su uso como aula de psicomotricidad para los colegios de Reibón y Seara. Sus dimensiones serán de 18 metros de largo por 11 metros de ancho. El coste ronda los 100.000 euros y se financia gracias a la rebaja en las canalizaciones de agua y mejora del firme del Camiño da Miranda y de la bajada a la iglesia de Tirán.

Se impulsó esta obra debido a la saturación que presentan los tres pabellones deportivos municipales: Domaio, Reibón y O Rosal. La intensa actividad de los numerosos clubes deportivos y la utilización por parte de los colegios en horario de mañana hacen que estas instalaciones se encuentren colapsadas, sobre todo las dos del centro urbano.

Aunque desde el bipartito reconocen que lo ideal a medio plazo sería la construcción de un cuarto pabellón, de momento afrontan esta ampliación para minimizar este problema. "Se empregará tamén para as clases municipais de ximnasia ou ioga para maiores, que moitas veces carecen de espazos axeitados", indica Santos.

La obra implica también la renovación de los vestuarios ya existentes, con la instalación de nuevos falsos techos o la sustitución de una puerta, entre otras mejoras.

Habrá dos accesos al nuevo espacio, uno desde el exterior y otro desde el pabellón actual. Además, contará con un sistema de cierre que separará por completo las instalaciones actuales a las que se accede desde el patio del CEIP Reibón, de las del futuro añadido, con el objetivo de garantizar la privacidad de los alumnos si coinciden con actividades de clubes en este anexo.

La regidora pone en valor los 500.000 euros invertidos este mandato en la mejora de instalaciones deportivas municipales.