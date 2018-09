Cultura autoriza los cambios en el astillero de Purro y el Concello licitará la musealización

La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia ha autorizado la modificación del proyecto del astillero de Banda do Río, también conocido como Purro, en Bueu, que el Concello que preside el nacionalista Félix Juncal está rehabilitando como una de las "sinais de identidade desta vila mariñeira". La obra tenía que estar concluída en mayo, aunque las modificaciones a las que se ha visto sometido el proyecto ganador del concurso de rehabilitación, lo han retrasado, pero están en su recta final. La aprobación de esta modificación en agosto, en la recta final de los trabajos, no dejó de ser polémica y la oposición fue crítica en este sentido. Planteaban dudas de qué pasaría si Patrimonio rechaba los cambios. Pero ahora se confirma que Patrimonio le ha dado el visto bueno, con lo cual la primera fase de la rehabilitación podrá concluir sin problemas y el gobierno local podrá licitar la segunda fase que debe de estar justificada antes del 31 de octubre de este año ya que está subvencionada con los fondos del Grupo de Acción Local Pesquera (GALP).

La resolución de Patrimonio, firmada por la directora xeral, María José Echevarría, concluye respecto a la modificación solicitada por el Concello que "é coherente coa solución proposta de intervención autorizada no seu día pola Consellería de Cultura,. Os cambios introducidos, xustificados e coherentes cos valores culturais existentes non presentan problemas conceptuais que impidan a súa autorización. Estes cambios non supoñen alteracións ou variacións substanciais que afecten aos valores culturais protexidos. Por todo isto, informo favorablemente o proxecto modificado de rehabilitación do Estaleiro da Banda do Río e estimo que non existe ningún inconveniente no eido da salvagarda do patrimonio cultural para a súa autorización". Lo único que pide es que una vez finalizada la intervención, se elabore una memoria ue documento adecuadamente todo el proceso llevado a cabo en cada una de las fases.

El alcalde muestra su satisfacción ante esta resolución porque "demostra que a execución do proxecto que se leva a cabo nos últimos meses por parte da empresa Coviastec S.L. baixo a dirección do arquitecto municipal, cumpriu coas esixencias establecidas e refrendadas agora con esta autorización do Consello Territorial de Patrimonio Cultural de Pontevedra". Añade que la autorización corrobora la veracidad de información dada desde el gobierno local a la opinión pública, y critica a la oposición, "ós grupos do non"(PSOE, ACB-SON y PP)que intentaron cuestionar el trabajo. Entiende que la reacción de estos grupos es la habitual en estos años y deja entrever su pánico al comprobar que el gobierno sigue cumpliendo con los compromisos con el pueblo. Insiste en que la rehabilitación de la carpintería siempre formó parte de as prioridades del grupo del BNG y explica que tras esta primera fase, subvencionada por la Diputación, ahora toca culimnar "esta fermosa intervención" con la segunda, consistente en la musealización. Pide a la oposición que reconozca que estaba equivocada al calificar de disparate esta obra y sobre todo al PSOE que dijo que iba a denunciar la obra ante Patrimonio por no respetar la singularidad de este bien.