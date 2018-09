Fervenza considera una prepotencia que se dé prioridad a la rehabilitación del astillero

El portavoz del PP de Moaña, José Fervenza, critica la "prepotencia" de la alcaldesa y de su gobierno bipartito al priorizar la rehabilitación del astillero de Casqueiro, cuando lo primero que tiene que hacer, según el portavoz popular, es reabrir la calle Concepción Arenal, que sigue en parte cortada por la situación de esta carpintería y acabar el paseo de Seara: "No puede rehabilitar el astillero cuando hay otras cuestiones importantes, como el hecho de que en estos últimos cuatro años de gobierno no han sido capaces de poner a disposición los terrenos para la construcción del centro de salud".

Insiste Fervenza en que este gobierno "puede hacer lo que quiera", pero lo importantes es desatascar Concepción Arenal y acaba el paseo de Seara: "Después se verá qué se hace con el astillero". La reacción de Fervenza es fruto del anuncio que realizó el pasado fin de semana la alcaldesa de que pronto se convocaría la segunda mesa de negociación para salir de ella con el acuerdo de encargar un proyecto para la rehabilitación de esta carpintería de ribeira, que resultó calcinada en un incendio, presuntamente intencionado, hace algo más de un año. El portavoz popular no entiende cómo la alcaldesa otorga prioridad a la inversión en el astillero "si antes hay tantas obras por hacer, como, el auditorio". Entiende que Leticia Santos debe de dar prioridad a lo que demanda la mayoría del pueblo "y no es la rehabilitación del astillero que no dará puestos de trabajo". Insiste en que van a cumplirse cuatro años y el centro de salud sigue sin construirse: "Solo saben sacar pancartas a la calle".