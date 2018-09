Los arcos de las fiestas derriban una farola en Bueu

| Uno de los arcos que lucen en Bueu para sus fiestas de Santa Ifigenia tiró ayer, a primera hora de la noche, una de las farolas del alumbrado público en el cruce de Can do Penedo con Carrasqueira, en el vial de Bueu a Beluso. Afortunadamente la farola no llegó a caer al suelo al quedar enganchada en otra ni pasó ningún vehículo ni persona en el momento que sí cayó al suelo el arco de las luces. La Policía controló la incidencia y hubo que cortal el vial de Can do Penedo.