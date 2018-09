La Diada tiñe Moaña de amarillo independentista

Partidarios de la independencia catalana y de la tesis de que existen presos políticos por dicha causa llenaron la madrugada del lunes para el martes el centro de Moaña de lazos amarillos. La alcaldesa descartó encargar su retirada y la teniente de alcalde, del PSOE, sí que ordenó la limpieza de los espacios públicos, que seguirá hoy. Esta retirada no incluirá a los lazos del cierre de la iglesia de O Carme "por ser un espazo privado". El BNG, en su cuenta oficial de Twitter, defendió abiertamente la acción considerando a Moaña una "terra liberada, sen medo a colgar lazos amarelos".

El Día de Cataluña, comúnmente conocido como Diada, se celebró ayer, 11 de septiembre, y reunió a miles de personas en Barcelona en una manifestación por la puesta en libertad de los políticos presos por el "procés" independentista. Convocados por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) los manifestantes siguen insistiendo en la independencia de Cataluña. Esta Diada estuvo precedida de la tensión por la instalación y retirada de los polémicos lazos amarillos en plazas públicas catalanas, con los que los independentistas piden la puesta en libertad de los políticos detenidos.

Esta situación tuvo su repercusión también en Moaña, y además con mucha fuerza, durante la jornada de ayer. Y es que durante la madrugada del lunes para el martes, alguien se dedicó a recorrer el casco urbano moañés atando lazos a distintos monumentos y lugares de convivencia de la villa. La escultura de la rotonda del Portal do Almacén fue "decorada" con estos lazos reivindicativos en apoyo a los independentistas catalanes.

La estatua de O Fisgón, la escultura del homenaje a los marineros, o el cierre perimetral de madera del parque infantil de Seara, todos ellos elementos de la Alameda del centro, amanecieron también plagados de lazos amarillos, así como barandillas en la calle Daniel Castelao, el cierre perimetral metálico de la pista de baloncesto, o varios puntos de los Xardíns do Concello como el hórreo o ramas de los árboles. Entre los puntos con lazos amarillos se encuentra también el muro del atrio de la iglesia parroquial de O Carme, así como las vallas que separan la acera de la carretera general en el entorno de los colegios de Reibón y Seara.

En los Xardíns do Concello se produjo al menos una situación de tensión, con un acalorado debate entre dos vecinos y otro ciudadano que retiraba los lazos y los tiraba a la basura. Ya por la tarde, un vecino particular se encargó de retirar las telas que teñían de amarillo la rotonda del Portal do Almacén.

Desde el Concello, el gobierno bipartito no dio orden a la Policía Local para investigar el origen de los lazos y la alcaldesa, Leticia Santos, del BNG, aseguró que no daría orden de retirarlos aunque indicó que eso corresponde a la teniente de alcalde, Marta Freire, del PSOE, como titular del área de Obras e Servizos. Freire sí que dio orden de retirar los lazos al personal de su departamento, que hoy continuará en puntos como la rotonda de entrada al centro. Asegura que no investigan la autoría "porque non houbo dano ao mobiliario público. Se retirarán e punto", concluye.

Eso sí, tampoco fueron retirados del cierre del atrio, a lo que Freire respondió que el personal del Concello actúa "sobre os espazos públicos, non en muros privados".

Quien salió a defender de pleno esta acción fue el BNG a través de su cuenta oficial de Twitter, con el siguiente mensaje: "Moaña, terra liberada, sen medo a colgar lazos amarelos en solidariedade cxs presxs políticxs catalás". Solo recibió tres respuestas, dos de apoyo y otra de crítica asegurando que en Moaña no existe "miedo" y contraponiendo esta situación a la de las "dictaduras comunistas".

Absurdo

Sobre la instalación de lazos amarillos en zonas públicas se pronunció también el portavoz del PP local, José Fervenza. Consideró "absurda" la acción reivindicativa, así como "exagerada". Para Fervenza esta acción es solo un intento de "desestabilizar aos cidadáns" en una búsqueda de conflicto entre vecinos.