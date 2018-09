La edad de pintar

La Capela do Hospital estaba llena de gente que acudió a ver las pinturas de Artepen. // Gonzalo Núñez

"Os maiores non somos vellos", mantenía Ángel Soliño, encargado de presentar la XII exposición de pintura de la Asociación Cultural y Recreativa de Maiores do Morrazo (Artepén) que inauguró ayer a las 20.00 horas, el concejal de Servicios Sociales, Tomás Hermelo (ASpUN) en una abarrotada Capela do Hospital y bajo la tutela del polifacético artista, Camilo Camaño. Todo el gobierno local estaba representado, con la presencia también de los concejales del BNG, Mercedes Giráldez, y Xoán Carlos Chillón. Los concejales José Enrique Sotelo y Rafael Soliño dejaban constancia de la presencia del PP.

Ángel Soliño fue el encargado de dar las gracias y de señalar que los pintores que exponían su obra en A Capela do Hospital no eran ni Picasso ni Rembrant, ni lo pretendían, pero sí mayores dispuestos a mostrar de forma insistente sus capacidades, aquellas que según una de la artistas que exponen, Elisa Sampedro, tenían de jóvenes pero que por una razón o por otra no pudieron desarrollar. Elisa Sampedro comentaba que ver sus cuadros en una exposición era un sueño que había tenido cuando era niña y algo que le ayuda a hacer su soledad mucho más llevadera.

Tomás Hermelo, en su intervención, manifestó que era un placer contar con asociaciones como Artepén y que era cierto que ellos no eran viejos, sino mayores, que bastaba ver a jóvenes apoltronados mientras ellos mostraban sus inquietudes de forma permanente.

Camilo Camaño comentó que la exposición había nacido hace doce años con más luces que sombras, pero que ahora ya se veía alguna luz.

Son, en total, veintiséis hombres y mujeres que muestran en la Capela do Hospital sus dotes para la pintura, las que muchos tenían escondidas y otros dejadas a un lado.